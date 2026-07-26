21∼23일 5000여억원 순매도 반면 24일에는 4500억원 순매수

[헤럴드경제=고은결 기자] 개인 투자자들이 단일종목 레버리지 14종을 사흘(21∼23일) 연속 총 5000억원가량 순매도한 뒤 24일 하루에만 4500여억원이나 폭풍 매수한 것으로 나타났다.

26일 한국거래소와 코스콤 CHECK에 따르면 개인 투자자는 지난 21일부터 23일까지 사흘 내리 단일종목 레버리지 14종을 순매도(합산액 기준)했다.

일별로 보면 삼성전자 단일종목 레버리지 7종은 지난 21일 576억4081만원, 22일 769억5243만원, 23일 242억5258만원을 각각 순매도했다. 같은 기간 SK하이닉스 단일종목 레버리지 7종은 1621억6071만원, 457억9308만원, 1803억7176만원 매도 우위였다. 14종 합산 순매도액은 5471억7138만원으로 집계됐다.

이 같은 개인 순매도 행진 추세는 24일 반전됐다. 이날 하루에만 삼성전자 단일종목 레버리지 7종은 1038억959만원, SK하이닉스 단일종목 레버리지 7종은 3500억2688만원을 각각 순매수한 것이다.24일 하루 동안 개인이 사들인 ‘삼전·닉스’ 단일종목 레버리지는 총 4538억3647만원이었다.

24일 삼성전자와 SK하이닉스가 7∼8%대 하락 마감하면서 단일종목 레버리지 또한 15∼16% 급락했다. 대표 상품인 ‘KODEX 삼성전자단일종목레버리지’는 15.10%, ‘SK하이닉스단일종목레버리지’는 16.25%씩 하락했다. ‘TIGER 삼성전자단일종목레버리지’와 TIGER SK하이닉스레버리지‘는 각각 15.39%와 16.17% 떨어졌다. 이에 따라 KODEX SK하이닉스단일종목레버리지(1만3015원)를 제외하면 13개 상품 가격은 1만1000∼1만2000원 수준까지 내려갔다. 지난 5월 27일 상장가(2만원) 대비 거의 반토막이 난 수준이다.

가격이 크게 떨어지자 오히려 저가 매수세가 유입된 것으로 풀이된다. 기본예탁금 상향이 오는 31일부터 이뤄질 예정인 만큼 규제가 강화되기 전에 소위 ‘물타기’를 하려는 수요도 발생했을 것이란 분석도 나온다. 금융위원회는 신속한 수요 안정을 위해 기본예탁금 강화 조치를 오는 31일 조기 시행하기로 했다.