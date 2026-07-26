주민욕구조사 결과 공유…일자리·돌봄 등 지역 복지수요 분석 중간보고회 열고 2027￣2030년 복지정책 방향 논의

[헤럴드경제=박종일 선임기자]구로구(구청장 장인홍)가 제6기(2027￣2030) 지역사회보장계획 수립을 위한 연구용역 중간보고회를 열고 지역 여건과 주민 수요를 반영한 복지정책 마련에 본격 나섰다.

지역사회보장계획은 관련 법률에 따라 4년마다 수립하는 법정계획으로, 향후 4년간 지역의 사회보장 정책 방향과 추진전략을 담는다.

구는 지난 24일 구로구청 창의홀에서 지역사회보장계획 수립 태스크포스(T/F) 기획총괄반인 지역사회보장대표협의체 위원, 계획수립반인 실무협의 위원과 관계 부서 팀장 등이 참석한 가운데 중간보고회를 개최했다.

보고회에서는 연구 수행기관인 한국산업정보연구소가 지역주민 욕구조사와 전문가 의견수렴 결과, 연구용역 추진 현황을 공유했다. 참석자들은 조사 결과를 바탕으로 구로구의 복지 여건과 주민 수요를 살펴보고 향후 계획 수립 방향에 대해 의견을 나눴다.

지역주민 욕구조사는 구로구 16개 동 433가구를 대상으로 돌봄·건강·고용·주거 등 사회보장 분야 전반의 생활 실태와 정책 수요를 살펴보는 방식으로 진행됐다.

중간 분석 결과 돌봄 분야에서는 양육과 돌봄에 따른 시간·비용 부담을 줄이기 위한 지원 수요가, 고용 분야에서는 일자리와 취·창업 정보에 대한 수요가 상대적으로 높게 나타났다. 조사 결과는 향후 분야별 정책과 사업을 마련하는 기초자료로 활용할 예정이다.

구는 이날 보고회에서 나온 의견을 반영해 오는 8월 제6기 계획의 비전과 목표, 추진 전략을 마련하고, 이후 주민 의견수렴과 최종보고회, 지역사회보장협의체 심의, 구의회 보고 등을 거쳐 11월 최종 계획을 서울시에 제출할 예정이다.

장인홍 구로구청장은 “지역사회보장계획은 앞으로 4년간 구로구 복지정책의 방향을 정하는 중요한 계획”이라며 “주민과 현장의 목소리를 충실히 반영해 구민이 체감할 수 있는 지역 맞춤형 정책을 마련하겠다”고 말했다.