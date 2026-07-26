[헤럴드경제(런던)=고재우 기자] “선크림에는 알코올 성분이 포함돼 있다. 이게 저흴 가장 힘들게 했다.” (최재인 삼성전자 MX사업부 XR 개발팀장 발언 중)

23일(현지 시간) 영국 런던 올드 빌링스케이트에서 열린 스마트안경(인텔리전트 아이웨어) 브리핑에서 최재인 삼성전자 모바일경험(MX) 사업부 XR 개발팀장(부사장)은 스마트안경 개발 뒷이야기를 공개했다.

갤럭시 언팩 2026에서 구글과 협업 중인 스마트안경의 폼팩터(기기) 2종이 추가로 공개됐으나 ▷핸즈프리 인공지능(AI) 경험 ▷프라이버시 보호 기능 등은 직접 체험하지 못했다.

이 때문에 AI와 상호작용을 통한 메시지 확인, 실시간 번역, 길 안내, 정보 기록 등은 물론, 갤럭시 워치·버즈 등과 연결, 녹화 중임을 알려주는 LED 표시등, 미착용 시 촬영 기능 제한, 개인정보 및 개인화 설정 등 관리는 체험 대신 설명으로만 진행됐다.

최 팀장은 “구글과 공동 개발하다보니 착용 등은 론칭 시점까지 아껴두자는 이야기가 있었다”고 양해를 구했다.

대신 폼팩터 경량화, 디자인 등 노력에 대한 설명이 이어졌다. ▷초슬림 힌지 구조 ▷초박형 사출 기술 ▷티타늄·알루미늄 등 경량 소재 사용 ▷내부 부품 최적화 등이다.

또 ▷이마·광대·귀 주변 등 접촉 부위 착용감 ▷좌우 무게 균형 ▷제품 발생 열이 얼굴로 전달되지 않도록 한 방열 구조 등이 적용됐다. 여기에 ▷고온·고습 환경시험 및 인체 안정성 검증 ▷아이웨어 특화 내구성 시험 ▷100회 이상 선크림 노출 테스트 진행 등도 이뤄졌다.

최 부사장은 “내부적으로 수년간 축적해 축적해 200개 이상 특허를 확보한 상태이고, 이번 스마트안경에는 일부가 적용돼 있다”며 “지금까지 나온 제품 중 가장 가벼운 제품일 것인데, 일반 안경 같은 느낌을 주려고 최대한 노력했다”고 밝혔다.

그럼에도 일반 안경은 견딜 수 없는 낙하 실험을 통한 내구성 구현, 고온·습도 등 영향이 미치는 부분도 고려했다. 스마트안경 내부에 칩, 배터리 센서 등 다양한 부품들이 내장돼 있기 때문이다.

최 부사장은 “선크림이 저흴 힘들게 했던 건데, 위험하게 작동할 수 있는 게 안경에 있는 스피커”라며 “오픈 에어 스피커로 돼 있기 때문에 선크림 온도를 높여서 직접 넣어보기도 하고, 저진동으로 흔들어보기도 하는 등 오디오 성능을 측정했다”고 말했다.

아울러 최 부사장은 스마트안경이 모바일 대체하기보다 하나의 폼팩터로서 역할을 할 것이라고 예견했다.

최 부사장은 “많은 기업이 AI 글라스를 만들 수 있으나, 사람들이 일상에서 매일 착용하고 싶어 하는 제품을 만드는 것은 다른 도전”이라며 “안경은 개인의 스타일과 정체성을 표현하는 제품”이라고 강조했다.

이어 “진정한 AI 글라스는 스마트폰을 대체하는 것이 아니라 사용자 관점에서 세상을 이해하고, 모바일 AI 경험을 화면 밖으로 자연스럽게 확장하는 새로운 인터페이스”라며 “이번 스마트안경은 이런 비전을 실현하기 위한 첫걸음”이라고 덧붙였다.