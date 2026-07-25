전원주 금수저였다 “집, 상가, 롤렉스 물려받아”…모친 무슨 일 했기에?

[헤럴드경제=김성훈 기자] 배우 전원주(86)가 작고한 어머니에게 집, 상가, 명품 시계 등을 물려받았다고 밝혔다. 전원주는 23일 선우용여의 유튜브 채널 ‘순풍 선우용여’에 올라온 영상에 출연했다. 전원주는 “내 고향은 개성이다. 초등학교 5학년 때 피난을 내려왔다”고 말했다. 1939년생인 그는 6.25 전쟁이 발발하자 가족과 함께 남한으로 내려와 인천에 둥지를 튼 것으로 알려져 있다. 당초 개성에서 큰 인삼농사를 하는 부유한 집안이었으나 남한으로 내려와 어린 시절을 가난하게 보내야 했다. 하지만 그의 모친은 강인한 생활력과 장사수완으로 집안을 다시 일으켰다. 전원주는 “우리 엄마는 개성상인이었다. 동대문시장에서 비단가게를 크게 운영했다”고 말했다. 선우용여도 “전원주 어머니는 손이 정말 크셨다. 여자 대장부 같은 분이었다”고 회상했다. 모친은 교육열이 강했고, 1958년 전원주를 숙명여자대학교 국어국문학과에 보냈다. 당시 여자는 대학교는 커녕 중·고등학교에 가기도 쉽지 않은 때