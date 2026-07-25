[헤럴드경제=노아름 기자] 국내 기업들과 엔비디아 등 빅테크 기업들이 9500억달러 규모 협력을 추진한다. 삼성전자와 브로드컴은 2000억달러 규모 반도체 공급 업무협약을 체결했고, SK그룹은 엔비디아 등 빅테크 기업들과 7500억달러 반도체 공급 협력에 나선다.
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입력 2026-07-25 13:17:23 수정 2026-07-25 13:18:54
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[헤럴드경제=노아름 기자] 국내 기업들과 엔비디아 등 빅테크 기업들이 9500억달러 규모 협력을 추진한다. 삼성전자와 브로드컴은 2000억달러 규모 반도체 공급 업무협약을 체결했고, SK그룹은 엔비디아 등 빅테크 기업들과 7500억달러 반도체 공급 협력에 나선다.
‘밖에 나가면 위험’…대구·경북 체감 38도 초비상
대구·경북은 일부 지역에 ‘폭염중대경보’가 발령되는 등 오전부터 최고 체감온도가 30도를 웃도는 더위가 기승을 부리고 있으며 기상 당국은 “대구·경북 대부분 지역에 폭염특보가 발효된 가운데, 폭염에 따른 온열질환자 발생 등 폭염 피해가 예상되는 만큼 필수업무 외 모든 야외활동을 중단하고, 그늘 또는 냉방시설이 갖춰진 곳에서 수분을 충분히 섭취하는 게 필수적
전원주 금수저였다 “집, 상가, 롤렉스 물려받아”…모친 무슨 일 했기에?
[헤럴드경제=김성훈 기자] 배우 전원주(86)가 작고한 어머니에게 집, 상가, 명품 시계 등을 물려받았다고 밝혔다. 전원주는 23일 선우용여의 유튜브 채널 ‘순풍 선우용여’에 올라온 영상에 출연했다. 전원주는 “내 고향은 개성이다. 초등학교 5학년 때 피난을 내려왔다”고 말했다. 1939년생인 그는 6.25 전쟁이 발발하자 가족과 함께 남한으로 내려와 인천에 둥지를 튼 것으로 알려져 있다. 당초 개성에서 큰 인삼농사를 하는 부유한 집안이었으나 남한으로 내려와 어린 시절을 가난하게 보내야 했다. 하지만 그의 모친은 강인한 생활력과 장사수완으로 집안을 다시 일으켰다. 전원주는 “우리 엄마는 개성상인이었다. 동대문시장에서 비단가게를 크게 운영했다”고 말했다. 선우용여도 “전원주 어머니는 손이 정말 크셨다. 여자 대장부 같은 분이었다”고 회상했다. 모친은 교육열이 강했고, 1958년 전원주를 숙명여자대학교 국어국문학과에 보냈다. 당시 여자는 대학교는 커녕 중·고등학교에 가기도 쉽지 않은 때
“125만원→50만원” 삼성 역대급 ‘페이백’…품절 사태 난리더니, 결국 잭팟 터졌다
[헤럴드경제= 박영훈 기자] “품절 사태까지 벌어지더니” 반도체 초호황 성과를 국민과 나누겠다며 삼성전자가 이례적으로 마련한 파격 ‘감사 페스티벌’이 무려 4조원에 달하는 판매고를 올린 것으로 전해졌다. 125만원짜리 신형 스마트폰 갤럭시S26 시리즈를 최대 50만원대 실구매 할 수 있는 기회를 제공하는 등 삼성의 이례적 할인에 품절 사태까지 일어났다. 특히 구매액의 20%를 온누리상품권으로 돌려주는 파격 혜택에 소비자가 몰리면서 상품권 지급 규모도 당초 계획의 두 배로 불어났다. 삼성전자는 내수 진작과 지역 상권 활성화를 위해 6월 초부터 7월 5일까지 제품 구매 고객에게 구매 금액의 20% 상당을 온누리상품권으로 돌려주는 ‘감사 페스티벌’을 진행했다. 18일 업계에 따르면 ‘국민과 함께, 삼성전자 감사 페스티벌’을 통해 삼성전자가 지급할 온누리상품권은 약 8000억원 이상으로 추산된다. 당초 계획했던 4000억원 규모의 두 배다. 구매 금액의 20%를 상품권으로 환급하는 구조를
김흥국이 16억에 낙찰받은 그집, 50억이 됐다…하정우·민호도 반한 잠원 빌라 [초고가 주택 그들이 사는 세상]
서울 서초구 잠원동은 ‘메이플자이’, ‘오티에르신반포’, ‘아크로리버뷰’ 등 한강변을 중심으로 고가 단지들이 촘촘히 들어서있는 아파트 중심의 부촌으로 ‘띠에라하우스’는 철저한 프라이빗 주거 형태와 영구적 한강 조망권을 무기로 오랜 기간 자산가들의 선택을 받았다.