[헤럴드경제=노아름 기자] 국내 기업들과 엔비디아 등 빅테크 기업들이 9500억달러 규모 협력을 추진한다. 삼성전자와 브로드컴은 2000억달러 규모 반도체 공급 업무협약을 체결했고, SK그룹은 엔비디아 등 빅테크 기업들과 7500억달러 반도체 공급 협력에 나선다.


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