젠슨 황·혹 탄·MS 임원과 이재용·최태원·정의선·이해진 참석 피시앤칩스·클램차우더에 맥주 곁들여 격의 없는 대화 예정 “글로벌 AI 공급망 핵심 거점…대한민국 AI 비전 알리는 자리”

[헤럴드경제=홍태화 기자] 미국 샌프란시스코를 방문 중인 이재명 대통령이 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)를 비롯한 글로벌 빅테크 기업 수장들과 국내 주요 기업 총수들을 만나 만찬 회동을 한다.

피시앤칩스와 맥주를 곁들인 편안한 분위기에서 AI 산업 협력 방안을 논의하며, 글로벌 AI 공급망 핵심 거점으로서 한국의 위상과 비전을 알릴 예정이다.

강유정 청와대 수석대변인은 미국 샌프란시스코를 방문 중인 이재명 대통령이 24일(현지시간) 글로벌 빅테크 기업 최고경영자(CEO) 등과 현지 식당에서 만찬을 갖는다며 서면브리핑에서 이같이 밝혔다.

앞서 젠슨 황 엔비디아 CEO는 지난해 한국을 방문했을 당시 ‘깐부 치킨’을 찾아 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대차그룹 회장과 ‘치맥’ 회동을 한 바 있다.

강 수석대변인은 당시 회동에서 자연스럽게 유대감을 가졌던 것처럼, 이번에도 캘리포니아 현지 음식을 함께 나누며 격의 없이 대화하겠다는 취지로 자리를 마련했다고 설명했다.

만찬에는 황 CEO를 비롯해 혹 탄 브로드컴 사장 겸 CEO, 라니 보르카르 마이크로소프트 애저 하드웨어 사장, 이재용 삼성전자 회장, 최태원 SK그룹 회장, 정의선 현대자동차 회장, 이해진 네이버 이사회 의장 등이 참석한다.

메뉴로는 피시앤칩스를 비롯해 칼라마리 튀김, 크랩 케이크, 클램차우더 등이 마련됐으며, 가벼운 맥주도 곁들이기로 했다고 강 수석대변인은 설명했다.

강 수석대변인은 “만찬에서 이 대통령을 중심으로 글로벌 AI 리더들이 결집한 장면을 통해 글로벌 AI 공급망의 핵심 거점으로 높아진 대한민국의 AI 위상을 전 세계에 각인시키고, ‘대체 불가 대한민국’의 AI 비전을 강조할 수 있다고 말했다.