방미 여한구 통상본부장 “한국 디지털 정책, 미국 기업 차별 안해” 美 기업 차별 논란 해명…한미 경제협력 강조

[헤럴드경제=노아름 기자] 여한구 산업통상자원부 통상교섭본부장이 미국 행정부와 의회, 빅테크 기업을 상대로 전방위 통상외교에 나섰다. 미국의 301조 관세 조치와 국내 디지털 규제를 둘러싼 우려를 해소하기 위해서다.

25일 연합뉴스 등에 따르면 여 본부장이 21∼24일(현지시간) 미국 워싱턴 D.C.를 방문해 미국 행정부·의회·업계 주요 인사들과 양국 통상 현안을 심도 있게 논의했다고 산업부가 이날 밝혔다.

이 기간 여 본부장은 빌 해거티 상원의원, 에이드리언 스미스 하원 세입위원회 무역소위원장 등 미국 상하원 의원 10명을 만나 국내 디지털 법·정책이 미국 기업을 차별하지 않는다는 점을 명확히 전달했다.

특히 그는 한국이 대미 최대 투자국 중 하나라는 점과 반도체, 조선, 에너지 등 핵심 산업 분야에서 양국 간 협력 필요성을 강조했다. 양국 간 상호 호혜적인 경제 관계가 공고해질 수 있도록 미 의회의 적극적인 지지를 요청했다.

아울러 미국 방문 중인 한미 의원연맹 소속 의원단(신동훈 의원(단장), 배준영·조정훈·차지호 의원)과 함께 스티브 데인스 상원의원, 브래드 슈나이더 하원의원을 공동 면담하며 한미 관계 강화 의지를 전달했다.

여 본부장은 구글·애플·AWS·퀄컴 등 미국 주요 디지털 기업과의 면담에서도 우리 정부의 정책이 미국 기업을 차별하지 않는다는 점을 분명히 밝혔다.

앞서 여 본부장은 미국 무역법 122조에 따른 글로벌 관세(10%)의 법적 만료 시한(24일)을 앞둔 21일 제이미슨 그리어 미국무역대표부(USTR) 대표를 만나 301조 조사 등 향후 조치 계획을 확인했다.

이 자리에서 그는 한미 관세합의에 따른 이익 균형이 지속해서 유지돼야 한다는 우리측 입장을 전달한 바 있다.