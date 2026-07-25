샘 올트먼 “韓 3대 메가, 선도적 모습…다른 나라 리더들도 따라왔으면” 아모데이 “韓과 데이터센터 등 협력”…혹 탄과 ‘소버린 AI’ 논의도

[헤럴드경제=노아름 기자]“한국은 진정 황금시대라고 해도 과언이 아니다.” 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 한국의 인공지능(AI) 산업을 이같이 평가했다. 샘 올트먼 오픈AI CEO와 다리오 아모데이 앤트로픽 CEO도 한국의 AI 투자와 산업 생태계에 잇달아 기대감을 나타냈다.

24일(현지시간) 연합뉴스 등에 따르면 미국·남미를 순방 중인 이재명 대통령은 미국 샌프란시스코에서 이들 글로벌 AI 빅테크 수장들과 연쇄 회동하며 AI 협력 방안을 논의했다.

우선 이 대통령은 젠슨 황 CEO를 만나 “전 세계와 온 세상이 근본적 변화를 앞두고 있고 젠슨 황 대표가 제일 선두에 있다. APEC(아시아태평양경제공동체) 회의 때 약속대로 GPU(그래픽처리장치)를 원활하게 공급해 준 덕에 우리도 준비되지 않은 상태에서 빠르게 변화하고 있다”고 감사를 표했다.

이어 “우리 정부는 3대 메가 프로젝트로 인공지능이 중심이 되는 새로운 사회, 새로운 나라를 준비하고 있다”며 “젠슨 황 대표가 계속 큰 역할을 해주시길 기대한다”고 말했다.

이 대통령은 젠슨 황 대표에게 “언제나 가죽점퍼가 잘 어울리신다”며 친근감을 표했고, 지난해 깐부치킨에서 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대차그룹 회장과 ‘치맥’ 회동을 한 점을 거론하며 “함께 하고 싶었는데 아쉬웠다”고 떠올렸다.

이에 황 CEO는 “지난달 서울을 방문했는데, 프라이드 치킨부터 삼겹살까지, 대한민국에서 느낀 에너지는 실로 놀라웠다”고 화답했다.

특히 “한국인들은 전부 AI를 좋아한다”며 “한국은 이 대통령님의 리더십 아래에 1년 동안 많은 것을 이룩했다. 진정 대한민국의 황금시대라고 해도 과언이 아니다”라고 말했다.

이 대통령은 같은 날 이뤄진 샘 올트먼 오픈AI CEO와의 만남에서도 “대한민국이 인공지능 중심으로 산업 재편을 해 나가는 과정”이라며 “관심을 갖고 투자도 결정해 주셔서 국민들이 참으로 기뻐하고 있다”고 했다.

그러면서 “(오픈AI가 개발한) 챗GPT를 제가 열심히 잘 쓰고 있다”고 덧붙이기도 했다.

이에 올트먼 CEO는 “한국 정부가 AI에서 보여주는 노력을 보면 세상에서 가장 중요한 나라 중 하나라고 생각한다”고 평가했다.

그는 “많은 사람들이 고품질의, 또 충분한 AI에 접근하는 것이 매우 중요하다”며 “한국은 3개의 메가 프로젝트를 비롯해 선도적인 모습을 보여주고 있다. 이 대통령의 리더십과 투자에 대해 다른 나라 리더들도 더욱 따라왔으면 좋겠다”고 말했다.

혹 탄 브로드컴 CEO, 다리오 아모데이 앤트로픽 CEO와의 만남도 이어졌다.

아모데이 CEO와의 만남에서는 이 대통령은 “대한민국이 앞으로 인공지능 분야 투자를 대대적으로 확대할 생각이기 때문에, 앤트로픽의 각별한 관심과 투자, 기여를 기대한다”고 강조했다.

이에 아모데이 CEO는 “대한민국 정부에서 인공지능을 가장 우선순위 분야로 둔 점에 감사드린다. 많은 부분에서 협력할 수 있을 것”이라고 화답했다.

특히 “앤트로픽은 (다른) 기업들과의 협력을 가장 우선순위로 두고 있고, 한국 기업들과 함께하는 것에 대한 기대도 매우 크다. 한국의 메모리 제조업체들도 앤트로픽에 투자를 많이 해줬다”며 “그런 면에서 데이터센터 등 여러 분야에서 협력할 계획”이라고 설명했다.

그는 “한국 과학기술정보통신부와 AI 보안 및 사이버 산업 등과 관련한 협력 관련 양해각서(MOU)를 맺게 됐다. 한국과 함께 일하는 것은 정말 흥미진진한 일”이라고 덧붙였다.

이 대통령은 혹탄 CEO에게는 “요즘은 인공지능 산업 생태계 조성의 경우 엄청난 국가적 역할도 필요하고 기업 간의 협업도 과거와는 차원이 완전히 다른 것 같다”며 “대한민국이 AI 분야에 대대적인 투자를 하고 기업들과도 협업해 새로운 차원의 준비를 하고 있다”고 소개했다.

더불어 “브로드컴이 대한민국의 인공지능 생태계 조성에서 정말로 많은 역할을 해주시길 기대한다. 대한민국이 전세계에서 가장 앞서나가는 인공지능 선도국가가 될 수 있도록 도와달라”고 당부했다.

혹 탄 CEO는 “한국은 대기업 중심 사회임에도 중소기업이나 스타트업들이 창업을 해 (산업을 활성화하는 것이) 인상적”이라며 한국의 ‘소버린 AI’(자국 주도 AI) 사업에 대한 관심을 표했다.