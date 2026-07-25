주말도 폭염 계속…경주 39도 ‘극한 더위’ 낮엔 폭염, 밤엔 열대야…주말 전국 ‘찜통’

[헤럴드경제=홍태화 기자] 토요일인 25일 전국 대부분 지역에서 폭염이 이어지는 가운데 경주 등 경북 남부 동해안은 낮 기온이 39도 안팎까지 오르는 극한 더위가 예보됐다.

밤에도 곳곳에서 열대야가 이어질 전망이며, 수도권과 강원에는 비가, 충청·전북·경북 북서 내륙·제주에는 소나기가 예상돼 외출 시 각별한 주의가 필요하다.

기상청에 따르면 이날 전국 대부분 지역에 폭염특보가 발효된 가운데 낮 최고기온은 29∼37도로 예보됐다.

당분간 기온은 평년(최저 21∼24도·최고 28∼32도)과 비슷하거나 조금 높겠으나 남부지방은 평년보다 높겠다.

특히 폭염 중대경보가 발효된 경주 등 경북 남부 동해안에는 낮 최고기온이 39도 이상 오르는 ‘극한 더위’가 예상돼 건강에 유의해야 한다.

밤에는 최저기온이 25도 이상으로 유지되면서 열대야가 나타나는 곳이 많겠다. 전날 밤에도 서울과 인천, 수원을 비롯한 수도권과 전주, 대구, 부산, 상주, 청주 등 여러 지역에 열대야가 찾아왔다.

하늘은 수도권과 강원은 대체로 흐리고 그 밖의 지역은 가끔 구름이 많겠다. 수도권·강원에는 곳에 따라 비가 내리다가 곧 그치겠다.

충청권과 전북, 경북 북서 내륙, 제주도에는 밤까지 소나기가 오는 곳이 있겠다. 비나 소나기가 내리는 지역에서는 돌풍과 함께 천둥·번개가 치는 곳이 있을 것으로 예상된다.

예상 강수량은 경기 북부·서해 5도 20∼60mm, 서울·인천·경기 남부·강원 남부 내륙산지 5∼40mm, 강원 중북부 내륙산지 10∼60mm, 강원 북부 동해안 5∼20mm다.