[헤럴드경제(경주)=김병진 기자]경북 경주시의회는 지난 23일 의장실과 본회의장에서 ‘2026년도 한·미의회 청소년 교류사업’ 방한단을 맞아 환영행사를 개최했다.

대한민국 국회 외교통일위원회와 미국 하원 외무위원회가 주관한 이번 방한단은 컬럼비아대와 조지타운대 등 미국 대학 및 대학원에 재학 중인 학생 8명과 인솔자 3명 등 총 11명으로 구성됐다.

이날 환영행사에는 임활 경주시의회 의장을 비롯해 박종우 의회운영위원장 등이 참석했다.

행사는 참석자 소개를 시작으로 임활 의장의 환영사, 방한단 대표의 답사, 2025년 APEC 정상회의 홍보영상 시청, 경주시의회 소개, 기념품 전달, 본회의장 견학 순으로 진행됐다.

임활 경주시의회 의장은 “한·미의회 청소년 교류사업 방한단의 경주시의회 방문을 진심으로 환영한다”며 “이번 방문이 지방의회의 역할을 이해하고 한·미 양국의 의회제도와 지방자치에 대한 상호 이해를 넓히는 뜻깊은 시간이 되기를 바란다”고 말했다.