공모 절차 통해 면접 등 거쳐 성희숙 홍보담당관, 주선이 운영지원과장, 행정자치과장에 신수경 신대방1동장 등 발탁

[헤럴드경제=박종일 선임기자]류삼영 서울 동작구청장이 5급 주요 보직인 홍보담당관과 운영지원과장, 행정자치과장과 6급 청렴팀장, 인사팀장, 기획팀장,동행정팀장을 공모를 통해 선발, 발령내 좋은 평가를 받게 됐다.

경찰대를 졸업한 총경 출신인 류삼영 동작구청장은 일반 행정에 대한 경험이 없어 서울 자치구 주요 과장과 팀장 공모를 통해 적극적으로 일할 간부들을 선발한 것으로 풀이된다.

이는 취임한지 얼마되지 않아 간부들을 잘 모르는 상태에서 주요 간부 인사를 할 경우 판단 착오가 있을 수 있을 것이라는 판단에 따른 것으로 보인다.

구청장 본인이 인사권을 휘두르기 보다 공모 절차를 통해 전문가들로 하여금 판단을 하도록 하는 낮은 자세의 인사 절차로 분석된다.

이번 인사에서 홍보담당관에 성희숙 복지사업과장이 면접 등을 통해 선발됐다. 성 담당관은 언론팀장 출신으로 상도1동장, 문화정책과장, 영유아보육지원과장 등을 두루 거친 실력과 리더십을 갖춘 간부다.

또 운영지원과장(행정지원과장)에 주선이 과장, 행정자치과장에 신수경 신대방1동장을 발탁했다.

이와 함께 청렴팀장에 환경과 유성면 팀장, 인사팀장에 구의회 사무국 김현종 팀장, 기획팀장에 경제정책과 이현강 팀장을 발령냈다.

동행정팀장에 배은진 현 행정자치과 동행정팀장을 유임시켰다.