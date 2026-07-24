총무과장 장선임·자치행정과장 이신정 ·기획예산과장 양희주 ·안전관리과장 조인동 등 인사

[헤럴드경제=박종일 선임기자]“인사가 만사다”

조직을 이끌어 가는 것은 바로 인사를 통해 이뤄지기 때문이다.

적재적소 인원을 배치하는 것은 인사다. 또 자치구는 과장 등이 중심이 돼 운영되는 조직이다 보니 과장 인사를 무엇보다 중요하다.

유보화 성동구청장이 취임 이후 첫 5급 전보 인사를 단행했다.

4년간 성동구 부구청장을 맡아 성동구청 간부들에 대해 잘 아는 유 구청장이 이번 인사를 안정적으로 단행했다는 평가를 받게 됐다.

특히 장선임 안전관리과장을 총무과장으로, 이신정 기획예산과장을 자치행정과장으로 발령낸 것은 능력과 서열에 따른 안정적인 인사로 평가받고 있다.

장 과장은 고재득 구청장 시절 비서실에서 근무하면서 다양한 분야에 대한 전문성을 갖춘 실력가다.

또 이신정 자치행정과장도 예산팀장, 소통담당관을 거쳐 기획예산과장을 맡을 정도로 실력과 인품을 갖춘 간부로 평가받고 있다.

이와 함께 총무과장으로 지방선거 과정에서 고생한 조인동 과장을 안전관리과장으로 발령낸 것도 눈길을 끈다.

이례적으로 이재명 대통령실 파견돼 돌아온 양희주 과장을 기획예산과장으로 발령난 것은 양 과장이 기획팀장 출신을 감안한 인사로 보인다.

세무1과장으로 발령난 문은정 과장은 세무직 출신으로 5급으로 승진해 금호1가동장까지 지낸 세무 전문가다.

◆서울 성동구<5급 전보>▷총무과장 장선임(현 안전관리과장) ▷자치행정과장 이신정(현 기획예산과장) ▷교육지원과장 조현용(현 교통행정과장) ▷기획예산과장 양희주(현 행정관리국) ▷재무과장 김환균(현 기후에너지과장) ▷세무1과장 문은정(현 금호1가동장) ▷통합돌봄과장 고현정(현 성수1가제2동장) ▷어르신복지과장 이막래(현 행당제1동장) ▷기초복지과장 강은진(현 금호2-3가동장) ▷성평등가족과장 차소연(현 교육지원과장) ▷안전관리과장 조인동(현 총무과장) ▷교통행정과장 정혜숙(현 성평등가족과장) ▷교통지도과장 이혜숙(현 옥수동장) ▷스마트도시과장 이진숙(현 사근동장) ▷정보통신과장 직무대리 황한규(현 정보통신과 정보운영팀장) ▷기후에너지과장 정성윤(현 왕십리제2동장) ▷왕십리제2동장 석정은(현 재무과장) ▷사근동장 직무대리 김부수(현 정보통신과장 직무대리) ▷행당제1동장 반경자(현 기초복지과장) ▷행당제2동장 고윤아(현 통합돌봄과장) ▷금호1가동장 직무대리 남기남(현 어르신복지과장 직무대리) ▷금호2-3가동장 박용민(현 세무1과장) ▷옥수동장 김현숙(현 행당제2동장) ▷성수1가제2동장 직무대리 하은자(현 주택정책과 주택정책팀장)