올해 형강 내수 판매 103만톤·전년比 9.7%↑ 동국제강 영업익 52.3%↑…형강 수익성 개선 “데이터센터 구축에 2030년까지 86만톤 수요”

[헤럴드경제=권제인 기자] 건설경기 침체에 부진했던 철강업계에 ‘인공지능(AI) 열풍’이 활기를 불어넣고 있다. 데이터센터와 반도체 공장 건설이 잇따르면서 형강·후판 등 산업용 철강재 수요가 상승 곡선을 그리면서다. 정부가 전국에 AI 인프라를 확대하는 대한민국 대도약 3대 메가프로젝트를 추진함에 따라 철강 수요 증가세가 지속할 것이란 전망이 나온다 .

25일 한국철강협회 통계에 따르면 형강 내수 판매량은 올해 1~5월 103만톤으로 전년 동기 대비 9.7% 늘었다. 2025년 연간 227만톤을 판매하며 전년 대비 역성장했지만, 1년 만에 반등에 성공했다.

조선업에 주로 사용되는 중후판도 271만톤으로 전년 동기 대비 9% 증가했다. 반면, 건설 현장 수요가 큰 철근은 265만톤으로 전년 동기 대비 5.3% 감소했다. 지난해 13.3% 줄어든 데 이어 역성장이 이어진 것이다.

이런 흐름은 실제 개별 기업 실적으로도 확인됐다. 주요 철강사 중 가장 먼저 2분기 실적을 발표한 동국제강은 2분기 영업이익 456억원을 기록해 전년 동기 대비 52.3% 늘었다고 밝혔다. 상반기 누적 영업이익은 670억원으로 전년 동기 대비 96.1% 늘었다. 반도체, AI 데이터센터 등 대형 산업 인프라 수요 증가로 형강을 포함한 봉형강류 수익성이 개선됐고, 후판 부문도 조선용 수요 강세에 힘입어 생산·판매량이 일부 개선됐다.

증권가에서도 데이터센터발 수요 증가를 주목하고 있다. 최용현 KB증권 연구원은 “국내 데이터센터 구축에 따른 철강 수요 증분은 2% 내외로 예상된다”며 “철강 산업이 그동안 전방산업 수요 부진을 겪어온 것을 고려하면 유의미한 반등”이라고 평가했다.

정부가 추진 중인 대한민국 대도약 3대 메가프로젝트에 따라 AI 데이터센터와 반도체 공장 건설에 따른 철강 수요는 지속 확대될 것으로 기대된다. AI 데이터센터는 1단계로 8.4GW 규모를 구축하고, 2035년까지 18.4GW로 확대할 계획이다. 1GW 규모 AI 데이터센터 한 곳당 60조∼70조원의 투자가 유발돼 총 1100조원 규모에 달할 것으로 추정된다.

반도체 투자 규모도 상당하다. 삼성전자는 평택·용인에 위치한 기존 생산단지를 확대하고, 호남권에는 400조원을 투자해 반도체 팹(FAB) 2기를 신설할 계획이다. 충청권에는 140조원을 투자해 천안·온양 HBM 팹 5·6호기를 증설한다. SK하이닉스도 용인 반도체 클러스터 내 D램 중심 팹을 증설하고, 호남권에 400조원을 신규 투자해 메모리 팹 2기를 짓는다. 충청권에는 100조원을 들여 청주 낸드 생산시설을 증설할 계획이다.

박성봉 하나증권 연구원은 “2030년까지 총 18.4GW 규모의 AI 데이터센터 구축 과정에서 약 86만톤의 철강재 수요가 발생할 것으로 추정된다”며 “현재 공사가 진행 중인 삼성전자 평택 P5와 SK하이닉스 청주 P&T7 프로젝트로 최대 45만톤 수준의 후판·H형강 등 구조용 철강 수요가 발생할 것으로 추산된다”고 밝혔다.

이어 “신규 팹 4기 건설을 고려하면 현재 진행 중인 프로젝트의 약 두 배 수준인 90만톤 내외의 구조용 철강 수요가 발생할 것으로 추정할 수 있다”며 “배관·외장판재 등 비구조용 철강수요, 전력망 인프라 확충에 따른 추가 수요까지 감안하면 반도체 팹 신설에 따른 철강 수요 유발 효과는 상당할 전망”이라고 내다봤다.