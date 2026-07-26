8월 공개·사전계약 전망…국내 출고 4분기 차체 키우고 ‘플레오스’ 기반 상반기 2만1176대 등록 스포티지와 격차 1만대 준중형 SUV 1위 탈환 노려

[헤럴드경제=정경수 기자] 현대자동차가 이르면 다음 달 6년 만에 완전히 새로워진 신형 투싼을 공개한다. 차체 크기와 실내 공간을 키우고 차세대 인포테인먼트 시스템을 적용해 상품성을 대폭 끌어올린다. 최근 판매가 주춤했던 투싼은 신차 효과를 앞세워 기아 스포티지를 넘어 국내 준중형 스포츠유틸리티차(SUV) 시장 1위를 되찾는다는 구상이다.

26일 업계에 따르면 현대차는 이르면 오는 8월 차세대 투싼(개발명 NX5)을 공개하고 사전계약에 들어갈 것으로 전망된다. 본격적인 국내 고객 인도는 올해 4분기 시작될 가능성이 크다.

이번 신형 투싼은 2020년 9월 출시된 4세대 모델 이후 약 6년 만의 완전변경 모델이다. 2023년 12월 디자인과 편의사양을 손본 ‘더 뉴 투싼’이 출시됐지만, 당시 모델은 부분변경이었다.

카이즈유 데이터연구소에 따르면 올해 상반기 투싼 신차 등록 대수는 2만1176대로, 지난해 같은 기간 2만8233대보다 25.0% 감소했다. 국산 승용차 모델 순위도 9위에 머물렀다.

같은 기간 경쟁 모델인 기아 스포티지는 3만1994대가 등록돼 투싼보다 1만818대 많았다. 스포티지 역시 전년 동기보다 19.1% 줄었지만 국산 승용차 가운데 3위를 차지하며 투싼과의 격차를 유지했다.

다만 업계에서는 신형 투싼이 먼저 완전변경 모델로 전환하면 양상은 달라질 수 있다고 내다본다. 스포티지의 차세대 모델은 내년 출시가 예상되는 만큼 투싼이 약 1년간 신차 효과를 선점할 수 있기 때문이다. 투싼이 디자인과 공간, 하이브리드 상품성을 동시에 강화하면 스포티지를 추월할 가능성도 충분하다는 평가가 나온다.

커진 차체에 17인치급 화면 전망

최근 국내외에서 포착된 시험 차량을 보면 신형 투싼은 기존 모델보다 차체가 길어지고 한층 각진 형태로 바뀔 것으로 예상된다. 이전 세대 쏘렌토와 나란히 세워진 시험 차량의 모습에서는 현행 투싼보다 차체가 상당히 길어진 점이 확인됐다. 휠베이스가 함께 늘어날 경우 2열과 적재 공간도 확대될 가능성이 크다.

외관에는 현대차의 새로운 디자인 방향인 ‘아트 오브 스틸’을 반영해 직선과 면을 강조한 정통 SUV 형태가 적용될 전망이다. 후면에는 차체 폭을 가로지르는 LED 램프와 수직형 리어램프가 들어갈 것으로 예상된다.

실내 변화는 더욱 크다. 현대차의 차세대 차량용 운영체제인 ‘플레오스 커넥트’를 기반으로 한 대형 태블릿형 디스플레이가 중앙에 배치될 것으로 보인다. 시험 차량에 탑재된 화면은 신형 아반떼의 14.6인치 디스플레이보다 커 그랜저에 적용된 17인치급에 가까운 것으로 관측된다.

대형 화면 아래에는 공조장치와 오디오 등을 조작하는 물리 버튼과 다이얼이 유지될 전망이다. 듀얼 무선 충전 패드와 대형 컵홀더, 별도의 디지털 계기판 등도 시험 차량을 통해 확인됐다.

하이브리드 모델도 신형 투싼의 판매 회복을 이끌 핵심 사양으로 꼽힌다. 현대차 판매자료 기준 올해 상반기 국내에서 판매된 투싼 중 하이브리드 비중은 47.3%를 차지했다.

누적 1000만대 글로벌 베스트셀러

투싼은 2004년 처음 등장한 이후 현대차를 대표하는 글로벌 SUV로 성장했다. 지난해엔 출시 21년 만에 전 세계 누적 판매 1000만대를 돌파했다. 현대차 차종 가운데 아반떼와 액센트에 이어 세 번째이며, 현대차 SUV로는 최초다.

누적 판매량 가운데 약 91%가 해외 시장에서 발생했을 만큼 글로벌 비중도 높다. 현대차로서는 신형 투싼을 통해 국내 판매를 회복하는 동시에 미국과 유럽 등 주요 시장에서의 입지를 지켜야 하는 상황이다.

시장 여건도 신차 효과를 기대하게 하는 요인이다. 올해 상반기 국산 승용차 신차 등록은 전년 동기보다 5.6% 감소했지만, SUV 등록 대수는 44만7160대로 오히려 3.4% 증가했다. 전체 자동차 시장의 부진 속에서도 SUV 수요는 견조하게 유지된 셈이다.

신형 투싼은 현대차가 하반기 판매와 수익성을 끌어올리기 위해 준비한 핵심 신차 중 하나이기도 하다. 현대차는 신형 아반떼와 투싼, 그랜저 하이브리드 등 신차를 잇달아 투입하고 하이브리드와 고부가가치 차종 중심으로 판매 구성을 개선해 연간 영업이익률 목표를 지킨다는 방침이다.