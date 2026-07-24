▶부총장급
▷교학부총장 겸 학장 배병수 ▷연구부총장 최성율 ▷대외부총장 겸 CFO 겸 미래발전처장 정재민
▶단과대학장급
▷자연과학대학장 겸 과학영재교육연구원장 이희승 ▷생명과학기술대학장 겸 융합인재학부장 김진우 ▷공과대학장 이태식 ▷AI대학장 겸 KAIST AI연구원장 윤국진 ▷인사회융합과학대학장 시정곤 ▷경영대학장 황성하 ▷KAIST 연구원장 김상욱 ▷KAIST 교육원장 장기태 ▷G-School 원장 한승헌 ▷국가미래전략기술 정책연구소장 최한림
▶처장급
▷교무처장 겸 글로벌경쟁력보좌역 김필남 ▷입학처장 김용현 ▷KAIST 우주연구원장 한재흥 ▷학생생활처장 정연승 ▷학술정보처장 권영진 ▷학생정책처장 한명준 ▷행정처장 정선태 ▷안보융합원장 배중면 ▷연구처장 임성갑 ▷기술가치창출원장 겸 KAIST 창업원장 배현민 ▷기획처장 박수경 ▷국제협력처장 김소영 ▷인권윤리센터장 정두영 ▷글로벌리더십센터장 박기영 ▷예술융합센터장 석현정 ▷SW전략보좌역 겸 SW교육센터장 배두환 ▷공과대학 부학장 윤윤진
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