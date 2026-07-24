[헤럴드경제=박종일 선임기자]서준오 노원구청장은 24일 오후 2시 노원구청 2층 대강당에서 ‘2026년 통합 돌봄·사례관리 포럼’을 개최해 참석자들을 격려하고 지역사회 중심의 통합돌봄 체계 구축 방안을 논의했다.

이번 포럼은 지난 3월 의료·요양 등 지역돌봄의 통합지원에 관한 법률(이하 돌봄통합지원법)이 시행됨에 따라 지역 내 다양한 돌봄 주체 간 협력을 도모하고 현장의 경험을 바탕으로 노원형 통합돌봄 생태계를 강화하기 위해 마련됐다. 행사에는 돌봄 활동가, 보건의료 관계자, 민간 복지기관 실무자, 공무원 등 150여 명이 참석했다.

‘경계를 넘어 연결로, 다(多)가치 돌보는 노원’을 부제로 열린 이번 행사는 개회 및 내빈 소개, 기념 촬영, 1부 강연 및 주제 발표, 2부 150인 원탁 토론 순으로 진행됐다.

1부에서는 노원구 통합돌봄 추진 현황 보고를 시작으로 보건소의 역할과 사례관리, 방문 진료 현장에 대한 주제 발표가 이어졌다. 2부 ‘150인의 원탁 토론’에서는 돌봄통합지원법 시행에 따른 현장의 기대와 궁금증, 제도 운용 과정에서의 개선 의견 등을 공유하며 노원형 돌봄 체계의 발전 방향을 함께 모색했다.

서준오 노원구청장은 “복합적인 어려움을 겪는 주민들을 돕기 위해서는 어느 한 기관의 노력만으로는 부족하며, 현장의 경험과 전문성이 하나로 연결될 때 촘촘하고 실질적인 지원이 가능해진다”며 “오늘 현장 실무자들이 모여 그려낸 발전 방향을 밑거름 삼아 구민 누구나 자신이 살던 곳에서 건강하고 안전하게 생활할 수 있는 ‘포용적 통합돌봄 생태계’를 빈틈없이 구축해 나가겠다”고 말했다.