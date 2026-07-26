내곡동 저소득 1인가구 40명 대상 문화·교류 프로그램 ‘내곡 행복 마실’ 운영 “영화 보고 식사 함께…이웃 간 교류 강화”

[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 서초구는 22일 저소득 1인 가구 주민 40명을 대상으로 ‘내곡 행복 마실, 영화 보는 날’ 행사를 진행했다고 26일 밝혔다.

내곡동 지역사회보장협의체와 양재종합사회복지관이 협력해 진행한 이번 행사는, 사회적 관계망 형성이 필요한 1인 가구 주민들이 문화 체험을 통해 정서적 지지를 얻을 수 있도록 마련됐다. 코미디 영화 ‘와일드 씽’을 관람한 후, 식사를 함께하며 이웃 간 자연스럽게 교류하도록 프로그램을 구성했다.

참여자들은 이어지는 폭염과 폭우로 고립되기 쉬운 여름철, 시원하고 안전한 실내에서 시간을 보내며 서로 안부를 확인했다. 또한 행사 과정에서 영화관 키오스크 발권을 체험하며 일상 속 디지털 기기 이용을 돕는 기회도 제공했다. 구는 참여자 의견을 수렴해 향후 고립 가구 발굴과 사후 연계 프로그램 운영에 반영할 계획이다.

전성수 서초구청장은 “이번 행복 마실이 1인 가구가 여름철에도 안전한 외출을 통해 이웃과 연결되는 계기가 되길 바란다”며 “앞으로도 주민이 주민을 돌보는 지역 기반의 맞춤형 지원을 꾸준히 발굴해 촘촘한 돌봄 공동체를 만들어가겠다”고 말했다.

앞서 서초구는 지난달부터 이달 15일까지 방배보건지소 영양교육실에서 1인 가구 청년과 독거 어르신의 건강한 식생활 형성을 돕기 위한 ‘혼밥! 영양교육’ 프로그램을 운영했다. 1인 가구를 대상으로 식단 구성, 건강한 식품 선택, 식재료 손질·보관법, 남은 재료 활용법, 조리 실습 등 식사 관리 전 과정을 실습 중심으로 교육했다.