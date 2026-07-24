강남구, 2026년 하반기 과장급 승진 및 정기인사...7월 29일자 5급 9명 승진, 5급 22명 전보

[헤럴드경제=박종일 선임기자]김현기 강남구청장이 5급 승진 및 정기 인사를 단행했다.

이번 인사는 5급 9명 승진에 이어 5급 22명에 대한 전보 인사로 7월 29일자다.

특히 강남구 동 전체를 총괄하는 주민자치과장에 김은영 과장을 발령냈다. 김현기 구청장이 구민 속으로 들어갈 수 있는 중요한 역할을 하게 될 것으로 보인다.

또 교육지원과장에 김은주 과장, 복지정책과장에 장정은 과장 등을 발령냈다.

이와 함께 강남구 신청사 이전 등을 총괄하는 공간개발과장에 김은주 과장을 발탁했다.

◆강남구 과장급 승진 및 정기인사

<5급 전보> ▷주민자치과장 김은영 ▷교육지원과장 김은주 ▷복지정책과장 장정은 ▷어르신복지과장 신미영 ▷자원순환과장 김태환 ▷스마트정보과장 주민숙 ▷문화도시과장 김세진 ▷주택과장 윤상훈 ▷재난안전과장 김동일 ▷공간개발과장 김은주 ▷위생과장 전승환 ▷세곡보건지소장 박민화 ▷논현1동장 이칠우 ▷청담동장 김서경 ▷삼성2동장 곽정옥 ▷대치2동장 권현주 ▷역삼2동장 이승민 ▷개포2동장 오성희 ▷개포3동장 박래진 ▷일원본동장 김재범 ▷수서동장 원혜경 ▷ 세곡동장 김효섭

<5급 승진예정자(직무대리)▷지역경제과장 서지연 ▷세무관리과장 홍기정 ▷장애인복지과장 소정화 ▷환경과장 김윤금 ▷건설관리과장 한혜란 ▷혁신전략과장 정미선 ▷의약과장 이민옥 ▷압구정동장 김혜영 ▷삼성1동장 정태숙