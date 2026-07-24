[헤럴드경제=채상우 기자] 경기도청 내에서 성적 요구를 들어주지 않는다는 이유로 보복성 업무 배제를 했다는 의혹이 제기됐다.

추미애 경기도지사가 피해자 보호를 최우선으로 특별 지시했다.

24일 경기도에 따르면 도청 내부 익명 소통 게시판 ‘와글와글’에는 과거 같은 부서 직원으로부터 성적인 요구를 받았고, 이를 거절한 뒤 업무에서 배제되는 등 불이익을 겪었다는 내용의 글이 올라왔다.

작성자는 “본인을 만나주지 않으면 그만두라”는 취지의 발언을 들었다며 이를 성적인 요구이자 협박으로 받아들였다고 주장했다.

또 해당 요구를 거절한 이후 업무에서 의도적으로 배제되고 자신에 대한 부정적인 이야기가 다른 직원들에게 전달되는 등 보복성 조치와 2차 피해를 겪었다고 호소했다.

아울러 자신뿐 아니라 해당 직원의 지시에 이의를 제기하거나 따르지 않은 동료들도 업무 배제와 갑질을 겪었고, 결국 일부 직원들은 갈등 끝에 팀을 떠났다고 주장했다.

작성자는 자신과 상대방 모두 기혼자로 가정을 지키고 싶다는 이유로 문제를 공론화하지 않았지만, 현재까지도 같은 팀에서 근무하며 정신적 스트레스와 불편함을 겪고 있다고 밝혔다.

논란이 커지자 추 지사는 이날 특별지시를 통해 “최근 도청 내부에서 제기된 성비위 사안과 관련해 무엇보다 피해자의 의사를 최우선으로 존중해 신중하면서도 엄중하게 조치하라”고 지시했다.

추 지사는 우선 피해자 신원 노출과 신상 털기, 악성 소문 유포 등 직·간접적인 2차 가해를 철저히 차단하고, 전문 상담과 심리치료 지원 등 피해자 보호 조치에 만전을 기할 것을 주문했다.

또 인권담당관이 사안 발생 즉시 도지사에게 직접 보고하는 체계를 가동하고, 독립적이고 객관적인 조사를 통해 피해자 지원에 나서는 한편 가해자에 대해서는 무관용 원칙으로 엄중히 처분하라고 지시했다.