해외 규제 정보 제공부터 기업 애로 상담까지 통합 플랫폼 구축 식약처 위탁 운영…국가별 최신 동향 및 전문가 자문 서비스 제공 노연홍 회장 “선제적 규제 대응 지원해 기업 글로벌 경쟁력 강화할 것”

[헤럴드경제=최은지 기자] 한국제약바이오협회는 국내 제약바이오기업의 글로벌 시장 진출을 지원하기 위해 ‘의약품 수출규제지원 사무국’ 전용 홈페이지를 공식 개설해 운영한다고 24일 밝혔다.

의약품 수출규제지원 사무국은 국내 제약·바이오기업의 해외 인허가 장벽을 해소하고 수출 확대를 돕기 위해 식품의약품안전처의 위탁을 받아 지난 1월 출범했다. 한국제약바이오협회가 운영을 맡고 있으며, 이번 홈페이지 구축을 통해 분산되어 있던 규제 정보와 지원 기능을 단일 플랫폼으로 통합했다.

새롭게 개설된 홈페이지에서는 주요 국가별 최신 의약품 규제 동향, 글로벌 규제 뉴스, 유관기관 발간 정책 리포트 등 해외 진출 전략 수립에 필요한 핵심 정보를 확인할 수 있다.

아울러 기업들이 수출 허가 과정에서 겪는 애로사항을 상시 접수한다. 접수된 사안은 전문가 자문을 거쳐 맞춤형 정보로 제공되며, 개별 기업이 해결하기 어려운 구조적 규제 이슈는 식약처와 직접 공유해 민관 협력으로 해소할 방침이다. 정보력과 자금력이 부족해 해외 인허가 장벽 앞에서 난항을 겪던 중소·벤처 제약바이오 기업들에게 실질적인 원스톱(One-stop) 해결사 역할을 할 것으로 기대된다.

이 밖에도 수출 허가 설명회, 규제 세미나, 해외 규제당국자와의 비즈니스 미팅 등 관련 지원 프로그램 정보 확인 및 신청 절차도 통합 제공된다.

노연홍 한국제약바이오협회 회장은 “제약바이오산업의 경쟁력 확보를 위해서는 해외 규제 환경에 대한 선제적 대응이 중요하다”며 “우리 기업들이 글로벌 시장에서 새로운 성장 기회를 창출할 수 있도록 현장 중심의 실효성 있는 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.