당기순이익 2731억원…155％↑ 3분기 외국인 투자 플랫폼 상용화 추진

[헤럴드경제=김지윤 기자] 하나증권은 올해 상반기 연결기준 영업이익 3453억원, 당기순이익 2731억원을 달성했다고 24일 밝혔다.

전년 동기 대비 영업이익은 190.6% 증가했고, 당기순이익은 155.7% 증가했다.

특히 2분기 영업이익은 2037억원으로, 1분기(1416억원) 대비 43.8% 늘었다. 당기순이익 역시 1698억원으로 1분기(1033억원) 대비 64.4% 증가했다.

자산관리(WM)부문은 증시 거래대금 증가에 따른 브로커리지 수수료 수익 증가와 상품 판매 수익 확대 등이 주효했다.

기업금융(IB)은 인수금융, 부동산 등 부문에서 우량 딜 위주의 영업에 집중해 안정적인 수익을 확보했다.

세일즈&트레이딩(S&T)은 연초 지정학적 리스크에 따른 선제적 리스크 관리와 전략적 자산배분을 통한 포트폴리오 관리로 실적 반등을 이뤄냈다.

하나증권 관계자는 “전 사업부문의 꾸준한 체질개선을 통해 수익성이 확대되며 안정적인 성장 동력을 확보했다”며 “3분기 중 외국인 투자 플랫폼 상용화와 신규 모바일트레이딩시스템(MTS)를 출시하는 등 새로운 투자경험을 선사하겠다”고 말했다.