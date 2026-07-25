공천권 집중돼 ‘제왕적 당대표’ 지적 “국회의원 중심 정당으로 전환해야” “당원들이 동의하겠나” 회의론도

[헤럴드경제=윤채영 기자] 국민의힘에서 장동혁 대표 퇴진이 현실적으로 어려워지자 당대표제 자체를 손보자는 논의가 급물살을 타고 있다. 공천권 등 권한이 당대표에게 과도하게 집중된 구조를 바꾸고 원내대표 중심의 ‘원내 정당’으로 전환하자는 취지다. 다만 당내에서는 현실성이 떨어진다는 회의론도 적지 않다.

25일 정치권에 따르면 국민의힘 소장파 의원 모임인 대안과미래는 지난 22일 모임에서 ‘당대표제의 폐해’를 언급하며 당 운영체제 개편 논의를 공식화했다. 앞서 오세훈 서울시장도 국회 강연에서 당대표제 폐지를 공개적으로 제안한 바 있다.

최형두 의원은 대안과미래 조찬 모임에서 제왕적 당대표 체제를 해소하기 위해 공천권과 당대표 권한을 분리하자고 주장했다. 정치권에서는 당대표가 사실상 공천권을 쥐고 있어 모든 권한이 독점돼 있고, 그로 인해 계파 갈등이 확산한다는 점이 계속 지적돼 왔다.

모임 간사인 재선 이성권 의원은 기자들과 만나 “당대표 권한이 너무 집중돼 있어 부작용이 많은 것도 사실”이라며 “그 부작용을 줄일 방안을 지속적으로 찾아보기로 했고, 당대표 권한 문제도 주요 논의 과제가 될 것”이라고 말했다.

대안과미래는 다음 주 ‘정당 개혁’을 주제로 토론회를 열고 당대표제 개편 방안 등에 대해 논의하는 것으로 확인됐다. 이 의원은 “당원 중심 정당에만 머물러서는 선거에서 이기기 어렵다”며 “당원의 참여는 보장하면서도 국민의 의사가 반영되는 열린 국민정당으로 가기 위한 방향을 공개 토론할 계획”이라고 밝혔다.

지난 21일에는 수도권 5선인 윤상현 의원이 오세훈 시장과 조찬 회동을 하고 당대표제 폐지와 국민공천 제도화에 공감대를 형성했다고 밝혔다.

오 시장도 지난달 국회 강연에서 “굳이 당대표가 필요한가”라며 “원내 중심 정당으로 가야 사회의 불필요한 갈등에 정치권이 뛰어드는 현상을 줄일 수 있다”고 주장한 바 있다. 이 자리에는 28명의 국민의힘이 참석했다.

다만 당내에서는 제도 개편의 실현 가능성에 의문을 제기하는 목소리가 적지 않다.

한 원내지도부 의원은 헤럴드경제와 통화에서 “민주당은 당대표 체제를 유지하는데 우리만 없애자는 것이 현실적으로 가능하겠느냐”며 “원내대표 혼자 당무까지 맡기에는 업무가 너무 많다”고 말했다. 이어 “공천권까지 분리하면 당대표를 둘 이유가 없어지고, 권한이 없으면 책임질 사람도 없어진다”고 지적했다.

다른 지도부 의원도 “아이디어 차원에서 나올 수 있는 이야기지만 큰 의미를 둘 사안은 아니다”라며 “의원들이 추진한다고 해도 최종적으로는 당원들의 동의를 얻기 쉽지 않을 것”이라고 말했다.

앞서 김재원 최고위원도 YTN 라디오에서 “당대표 폐지는 2012년 당시 박근혜 비상대책위원회 시절 때도 제기됐지만 여러 이유로 받아들여지지 못했다”며 “미국식 정당제를 모델로 할 수 있다면 훨씬 좋은 정치가 가능하겠지만 우리나라 현실에서 가능하겠느냐”고 회의적인 입장을 보였다.