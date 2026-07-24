미주 노선 및 일본·동남아·중화권 등 총 21개 인터라인 협력 운영…국적 LCC 최다

[헤럴드경제=권제인 기자] 제주항공이 오는 8월 1일부터 에어프레미아와 인터라인 연계 서비스를 시작한다고 24일 밝혔다.

제주항공은 인천발 미주 노선을 중심으로 운항하는 에어프레미아와 7월 초 인터라인 협약을 체결해 양사의 노선망 연계와 인천국제공항에서의 원활한 환승을 지원한다.

인터라인은 서로 제휴한 항공사들의 노선을 하나의 항공권으로 구매할 수 있도록 하는 서비스다. 승객은 항공사를 따로 예약할 필요 없이 한 번에 발권할 수 있고, 환승도 더욱 편리해진다. 항공사 입장에서는 운항 노선을 넓히는 효과를 얻을 수 있다.

이번 인터라인 협약 체결로 제주항공을 이용해 인천에 도착한 승객은 에어프레미아의 미주 노선(LA·뉴욕·샌프란시스코· 호놀룰루·워싱턴D.C.)으로 바로 연결 탑승할 수 있다. 에어프레미아 미주 노선을 이용하는 승객은 항공권 발권시 제주항공이 운항하는 일본·중국·대만·싱가포르·베트남·태국·몽골·인도네시아 등 40여개 국제선과 인천~제주 등 국내선 항공권을 함께 구매할 수 있다.

수하물 서비스는 인터라인 연결 구간에 따라 다르게 적용된다. 국제선 간 연결은 출발지에서 최종 목적지까지 수하물을 한 번에 위탁할 수 있다. 미국이 포함된 여정은 국제 규정에 따라 에어프레미아의 무료 위탁수하물 기준이 출발편과 귀국편을 포함한 전 구간에 동일하게 적용된다. 국내선이 포함된 경우에는 수하물 연결 서비스가 제공되지 않는다.

제주항공은 현재 에어프레미아를 포함해 에어캐나다, 유나이티드항공, 루프트한자 그룹 등 총 21개 항공사와 인터라인 협력 중이다. 국적 저비용항공사(LCC) 중 가장 많은 인터라인 협력사를 구축하고 있다.

제주항공 관계자는 “양사 노선망을 활용한 연계 판매를 통해 시너지를 극대화하고 고객의 다양한 여행 수요에 대응할 수 있을 것으로 기대한다”며 “환승 편의성을 높이고 관련 서비스를 지속적으로 개선해 더 많은 고객들이 편리하게 이용할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

에어프레미아 관계자는 “제주항공의 국내·아시아 네트워크와 에어프레미아의 미주 노선을 연계해 고객들의 이동 편의가 한층 높아질 것으로 기대한다”며 “앞으로도 다양한 항공사와의 협력을 확대해 고객들의 여행 편의와 선택의 폭을 지속적으로 넓혀 나가겠다”고 말했다.