선우용녀 유튜브채널서 제주도 여행 차량 이동 중 “충청도냐 아직” 실언

[헤럴드경제=한지숙 기자] 80대 고령의 배우 전원주를 향해 누리꾼들이 치매 걱정을 쏟아냈다.

24일 연예계에 따르면, 선우용여의 유튜브 채널에는 전날 ‘여운계가 생전에 지은 제주 2000평 집 찾아간 82세 선우용여와 87세 전원주’라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상은 선우용여와 전원주가 함께 제주도 여행을 떠난 과정을 담았다.

영상에서 전원주는 선우용여와 함께 호텔 조식을 먹으며 배를 채웠다. 식사 후 “반지를 어찌 했지? 반지가 없다”며 전날 꼈던 액세서리를 찾았다. 결국 객실로 돌아 가 가방을 뒤적거리던 전원주는 휴지 뭉치를 발견했다. 휴지 뭉치 안에는 롤렉스 시계와 반지 등이 있었다.

전원주는 “나 왜 이러냐”고 토로했고 선우용여는 “이런 데다 싸지마. 이러면 잃어버린다”고 했다.

동료 배우 고 여운계가 생전 지었던 집을 둘러 본 두 사람은 저녁을 먹으러 고깃집으로 이동했다. 차 안에서 전원주는 피곤한 기색이 드러났다. 이동 중 전원주는 “지금 여기가 제주도구나. 나 서울인 줄 알았다. 우리 집에 다 왔구나 싶었다, 우리 집이 산 밑이라 다 왔구나 했다”고 말했다. 이에 선우용여는 “코미디가 따로 없다. 지금 제주도에서 내내 어제부터 놀고 나서 나한테 아 여기가 제주도구나 그러면 어떡하냐”며 웃음을 터뜨렸다.

한참 후 차창 밖을 보던 선우용여가 “여기는 무슨 동네야?”라고 물었고 전원주는 “충청도야. 아직”이라 답했다. 선우용여가 “아직도 제주도야”라고 하자 전원주는 “그럼 충청도도 아직 안 왔어? 나 기절하겠다”라고 놀랐다.

저녁으로 한우 구이를 먹은 뒤엔 제주공항으로 이동했다. 공항 내 대기석에서 선우용여는 공항 면세점에서 샀다며 전원주에게 작은 파우치를 선물했다. 선우용여는 “여기에 시계 넣고 반지 넣고 잃어버리지 마라”라며 살뜰히 챙겼다. 그러자 전원주는 고깃집에서 휴지에 싸서 챙겨 온 마늘을 파우치에 집어 넣었다. 선우용여가 “냄새 난다. 버려라”라고 뺏었지만 전원주는 “내일 아침에 먹을 거다”라고 했다.

해당 영상을 본 누리꾼들은 “눈빛이나 대화 내용, 모든 게 치매증상 같다”, “아이고 어떡해. 우리 할머니 치매 초기일때랑 증상이 똑같다”, “치매 초기인 분들이 귀금속을 신문지나 종이 뭉치에 많이 싼다” 등 우려의 글을 남겼다.