한국 등 세계 각국 전자담배 규제 강화 대만,홍콩,베트남,태국,인도,호주는 금지 외교부, 해외 바캉스때 전담족 주의 당부

[헤럴드경제=함영훈 기자] 전자담배를 연초담배와 동일한 것으로 간주하는 국내 전자담배 규제가 지난 5월 중순부터 시행된 가운데, 바캉스철을 앞두고, 해외여행 과정에서 우리보다 더 엄격한 전자담배 규제·금지법을 시행하는 나라에서 벌금 등을 무는 사례가 심심찮게 발생하자, 외교부가 관련 경고를 공지했다.

외교부에 따르면, 전 세계적으로 공중보건 및 청소년 건강 보호를 위해 전자담배 관련 규제를 강화하는 국가가 증가하고 있으며, 최근 우리 국민이 전자담배 규제가 엄격한 외국에서 전자담배를 반입하거나 사용·소지하다가 적발되어, 현지 법에 따라 체포되고 벌금형을 부과받는 등의 사례가 발생하고 있다는 것이다.

외교부는 대만, 홍콩, 라오스, 베트남, 싱가포르, 캄보디아, 태국, 인도, 호주, 멕시코 등 40여 개국은 전자담배의 제조·판매·유통 뿐 아니라 반입·사용까지 형사 처벌 대상으로 규정하고 있어, 우리 국민의 해당국 방문 시 각별한 주의가 필요하다고 당부했다. 이들 국가에선 연초담배는 정해진 장소에서 끽연할 수 있으나, 전자담배는 그 존재 자체를 금지시켰다.

특히 공항 수하물 검사 과정에서 단속을 피하고자 전자담배를 소지하고 있으면서도 그렇지 않다고 허위 진술을 하거나 전자담배를 숨기는 등의 행위는 밀수 혐의 수사로 까지 이어질 수 있으므로 삼가야 한다.

아울러, 전자담배가 금지된 국가를 경유할 때도 보안 검색이나 수하물 재위탁 과정에서 문제가 생길 수 있으므로 각별히 유의해야 한다.

또한, 국가별로 전자담배 규제 내용이 다양하고 수시로 변경될 수 있으므로, 출국 전 해당국 주재 우리 재외공관 홈페이지 등을 통해 최신 정보를 확인해야 한다.

지역마다 규제가 다르게 적용되거나 가향 담배 등 특정 종류의 전자담배만을 금지하는 국가도 있는 만큼, 여행 전 관련 규정을 꼼꼼하게 확인해야 한다고 외교부는 국민 해외여행객들에게 당부했다.

앞서, 우리나라는 지난 5월 중순부터 금연구역 내 전자담배 흡연행위 단속과 담배 유통·광고 규제 준수 여부를 점검하기 위해 지속적인 상시 점검을 실시하고 있다. 금연구역 내 사용 시 일반 담배와 동일하게 과태료 부과 대상이 된다.