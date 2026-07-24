[헤럴드경제=임세준 기자] 24일 오전 서울 여의도 국회 제2회의장에서 열린 제22대 후반기 국회 예산결산특별위원회 전체회의에 여야 국회의원 모두가 참석하고 있다.


jun@heraldcorp.com