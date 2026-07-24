천호대로 상부 녹지공간에 조성… 물과 휴식, 문화가 어우러진 생활여가공간 나루폭포·바닥분수·전망대·시니어 파크… 온 가족이 즐기는 여름 쉼터

[헤럴드경제=박종일 선임기자]광진구(구청장 김경호)가 연일 이어지는 무더위 속에서 멀리 떠나지 않아도 시원한 여름을 보낼 수 있는 다양한 생활권 여가시설을 운영하고 있다. 그 가운데 아차산 자락 천호대로 상부에 조성된 ‘광진숲나루’(구의동 175-1)는 물놀이와 녹지, 탁 트인 전망을 한자리에서 누릴 수 있는 여름 명소로 주민들의 발길이 이어지고 있다.

광진숲나루는 나루폭포와 바닥분수, 시니어 파크, 전망대, 숲나루카페 등이 어우러진 생활여가공간이다. 어린이부터 어르신까지 산책과 문화, 여가를 함께 누릴 수 있어 민선9기 구정 비전인 직·주·락(職·住·樂) 가운데 ‘락(樂), 휴식과 문화가 있는 광진’을 보여주는 대표 공간이다.

여름철 가장 눈길을 끄는 곳은 나루폭포와 바닥분수다. 나루폭포에서는 시원한 물줄기와 물안개가 어우러져 청량한 풍경을 연출하고, 폭포 아래 광장에서는 바닥에서 솟아오르는 물줄기 속에서 어린이들이 마음껏 뛰놀며 여름 더위를 식힐 수 있다. 운영시간은 낮 12시부터 오후 5시까지 기상 여건 등을 고려해 하루 최대 6회 탄력적으로 운영한다.

광진숲나루에는 녹지가 어우러진 산책로가 이어진다. 곳곳에 벤치와 쉼터가 마련돼 있어 잠시 쉬어가거나 천천히 걸으며 자연을 만끽할 수 있다.

산책로 한편에는 어르신을 위한 스마트 놀이터 ‘시니어 파크’가 마련돼 있다. 균형감각과 유연성, 인지능력 향상에 도움을 주는 다양한 운동기구를 갖춰 자연 속에서 건강을 관리할 수 있는 생활체육 시설로 활용되고 있다.

산책길 끝에는 한강과 아차산을 한눈에 조망할 수 있는 전망대가 있다. 공공예술 작품 ‘자라나는 숲’ 전망대에서는 낮에는 한강과 아차산의 풍경을, 저녁에는 노을과 도심 야경을 감상할 수 있어 광진숲나루를 대표하는 명소로 꼽힌다.

산책을 마친 뒤에는 숲나루카페에서 잠시 쉬어갈 수 있다. 광진시니어클럽이 운영하는 이곳은 시니어 바리스타들이 직접 만든 커피와 음료를 판매하며, 방문객에게는 편안한 쉼을, 어르신에게는 사회참여와 일자리 기회를 제공한다. 하절기운영시간은 오전9시30분부터 오후 6시30분까지이다

광진숲나루는 최근 서울시가 선정한 ‘여름철 걷기 좋은 서울둘레길 추천 코스 5선’ 가운데 하나인 아차산 코스와 연결된다. 등산로를 따라 아차산생태공원과 아차산 숲속도서관까지 둘러볼 수 있어 도심 속에서 자연과 휴식을 동시에 누릴 수 있는 명소다.

김경호 광진구청장은 “광진숲나루를 비롯해 구민들이 가까운 생활권에서 자연과 휴식, 문화를 누릴 수 있는 여가시설을 지속적으로 확충해 ‘살기 편한 행복광진’을 만들어가겠다”고 말했다.