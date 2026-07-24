[헤럴드경제=김해솔 기자] 한병도 더불어민주당 대표 직무대행 겸 원내대표는 24일 보완수사권 폐지와 관련해 “더는 좌고우면할 시간이 없다”고 했다.

한 직무대행은 이날 오전 국회에서 열린 최고위원회의에서 “민주당은 국정의 무게를 함께 짊어진다는 집권 여당으로서 책임 있는 결단을 내리겠다”며 이같이 말했다.

그는 “이제 비로소 논의가 성숙했고 결실을 도출할 때”라며 “의원총회에서 총의를 모으고 신속한 입법을 마무리해 검찰 개혁의 대장정에 마침표를 찍겠다”고 밝혔다.

한 직무대행은 전날 8·17 전당대회 당대표·최고위원 본경선에 진출한 후보들을 향해서는 “품격 있는 경쟁을 이어 가 주기를 당부한다”고 했다.

아울러 “후보가 지닌 역량을 마음껏 발휘해 국민께는 희망을, 당원께는 자부심을 드릴 수 있는 전당대회가 돼야 한다”며 “당 지도부와 당내 선거 관련 기구 모두 공정하고 안정적인 전당대회가 치러질 수 있도록 한 치의 빈틈 없이 만전을 기하겠다”고 말했다.