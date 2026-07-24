오리지널 시리즈 ‘가족의 왕국’도 ‘건설브랜드분야 디지털영상 대상’

[헤럴드경제=신혜원 기자] 롯데건설이 지난 23일 서울 서초구 엘타워에서 열린 ‘소셜아이어워드 2026’ 시상식에서 최고 권위의 ‘디자인 혁신대상’과 ‘건설브랜드 분야 디지털영상 대상’을 동시에 수상하며 2관왕에 올랐다고 24일 밝혔다.

한국인터넷전문가협회가 주관하는 소셜아이어워드는 4000여 명의 인터넷 전문가 평가위원단이 한 해 동안 가장 혁신적이고 모범적인 소셜미디어 서비스 사례를 선정해 시상하는 국내 대표 디지털 마케팅 시상식이다.

이 가운데 최고 영예인 디자인 혁신대상은 전 분야를 통틀어 가장 뛰어난 디자인 혁신성을 보여준 단 하나의 브랜드에만 수여된다. 브랜드 아이덴티티, 비주얼 완성도, 사용자 경험(UX) 등을 종합 평가해 선정된다.

디자인 혁신대상을 차지한 롯데캐슬 공식 유튜브 채널 ‘오케롯캐’는 단순한 기업 홍보를 넘어 프리미엄 주거 브랜드의 가치를 감각적인 콘텐츠로 재해석했다는 평가를 받았다. 기존 분양 정보 중심의 단조로운 전달 방식에서 벗어나 웹예능, 음악 등 최신 트렌드를 결합한 다채로운 포맷을 선보였다. 시청자 중심의 기획과 높은 비주얼 완성도를 바탕으로 차별화된 콘텐츠 경쟁력을 구축했으며, 현재 50만명이 넘는 구독자를 보유 중이다.

평가위원단은 오케롯캐에 대해 “2030세대를 중심으로 브랜드 인식을 긍정적으로 전환시켰으며, 댓글 이벤트 등 MZ세대의 자발적인 참여와 확산을 이끌어냈다”며 “엔터테인먼트적 재미와 브랜드 메시지의 균형을 성공적으로 구현해 낸 건설업계의 대표적인 콘텐츠 혁신 사례”라고 호평했다.

이와 함께 건설브랜드 분야 디지털영상 대상을 수상한 오리지널 시리즈 ‘가족의 왕국’은 다양한 가족의 일상을 통해 집의 본질적 가치를 조명한 자연 다큐멘터리 형식의 콘텐츠다. 과도한 상업적 연출을 지양하고 가족 구성원 간의 감정과 관계에 집중한 진정성 있는 스토리텔링으로 ‘빌드 홈, 비욘드 하우스(Build Home, Beyond House·집 그 이상의 가치를 짓다)’라는 롯데캐슬의 브랜드 철학을 자연스럽게 전했다.

롯데건설 관계자는 “이번 수상은 공식 브랜드 채널의 운영 역량과 콘텐츠 자체의 독창성을 함께 인정받았다는 점에서 의미가 크다”며 “앞으로도 고객의 공감을 이끌어내는 차별화된 콘텐츠를 통해 독보적인 브랜드 경험을 제공하고 소통을 한층 확대해 나갈 것”이라고 전했다.

한편 롯데건설이 운영하는 롯데캐슬 공식 유튜브 채널 ‘오케롯캐’는 지난 3월 구독자 50만명을 돌파했다.