육개장사발면 1100→1200원 “고환율·고유가로 원가부담 심화”

[헤럴드경제=강승연 기자] 농심이 8월 1일부로 주요 용기라면과 스낵, 음료 총 43개 브랜드 출고가를 평균 5.8% 인상한다.

카테고리별 평균 인상률은 용기라면 6.0%, 스낵 5.5%, 음료 7.7%다. 라면은 2025년 3월 이후 1년 5개월 만에 인상이다. 새우깡은 2022년 9월 인상 후 2023년 인하, 2025년 인하 전 가격으로 조정해 사실상 3년 11개월 만의 인상이다.

조정 품목은 육개장사발면, 신라면컵 등 용기면 18개 브랜드와 새우깡, 꿀꽈배기 등 스낵 23개 브랜드, 카프리썬, 웰치스 음료 2개 브랜드다.

이번 인상으로 육개장사발면은 소매점 기준 1100원에서 1200원으로, 새우깡(90g)은 1500원에서 1600원으로 오른다. 각 제품의 실제 판매가격은 유통점별로 상이하다.

농심은 “장기간 지속된 고환율·고유가 여파로 포장재 등 자재 가격이 급등하고, 이로 인해 누적된 원가부담이 심화된 상황”이라며 “국내 수익성 악화와 협력사 납품가 인상 등으로 불가피하게 가격을 조정하게 됐다”고 설명했다.

다만, 농심은 물가 안정에 동참하고 소비자 부담을 최소화하는 차원에서 신라면을 비롯한 봉지라면 가격을 그대로 유지하기로 했다. 동시에 전국 대형마트, 편의점, 이커머스 등 영업현장에서 할인과 증정행사 등 소비자 프로모션을 더욱 확대해 나간다는 방침이다.