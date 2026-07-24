23일 항의 과정서 멱살잡이 발생 정희용 “엄정하고 단호하게 대처” 권영진 “이유여하 불문 제 잘못, 사과드린다”

[헤럴드경제=정석준 기자] 국민의힘이 상임위원회 위원 배정을 놓고 의원들 간 멱살잡이를 비롯한 물리적 충돌을 빚는 등 후폭풍에 휩싸였다. 당 지도부는 폭력은 정당화될 수 없다며 엄정 대응을 예고했다.

정희용 국민의힘 사무총장은 24일 원내대책회의에서 “국민께 부끄럽고, 동료 의원으로서도 참담한 일이 발생했다”며 “상임위 배정에 불만을 품은 한 의원이 항의하는 과정에서 폭력이 발생했다고 한다”고 밝혔다.

전날 대구 지역 재선인 권영진 의원은 본회의 직후 정점식 원내대표를 찾아가 상임위 재조정을 요구하며 강하게 항의한 것으로 알려졌다. 이 과정에서 물리적 충돌도 발생한 것으로 전해졌다.

정 사무총장은 “급기야 한 의원은 원내대표의 멱살을 잡았고, 이를 말리던 (송언석) 전임 원내대표의 멱살까지 잡는 일이 있었다고 한다”며 “항의와 물리적 행위는 분명히 구분돼야 한다”고 지적했다.

특히 “폭력은 결코 정당화될 수 없다”며 “지금 이 순간 당원들이 훼손된 참정권을 되찾기 위해 현장에서 싸우고 있는데도 우리 당은 품격과 질서를 무너뜨리는 부끄러운 모습을 보였다. 당원과 국민 여러분께 실망을 안겨드려 송구하다”고 강조했다.

이어 “이번 사태를 엄중히 받아들일 것”이라며 “다시는 이런 일이 반복되지 않도록 당의 명예와 품위를 훼손하는 행위에 대해 엄정하고 단호히 대처하겠다”고 밝혔다.

정 원내대표는 이날 오전 국립현충원 참배 일정을 이유로 회의에 불참했다. 이건용 국민의힘 원내대표실 국장은 이와 관련 “원내대표의 권위가 멱살로 귀결되는 상황을 모두 지켜보셨을 것”이라며 정 원내대표의 회의 불참 소식을 전했다.

원내 지도부는 이번 사태 대응에 돌입했다. 원내부대표단은 성명서를 내고 의원총회를 열어 해당 의원의 공개 사과를 요청하기로 했다. 김태규 원내수석 대변인은 기자들과 만나 “사실관계가 드러나고 있으니 대책을 세우거나 아무일도 없다는 듯 넘어갈 수는 없는 것 아닌가라는 공감대 정도가 있다”고 설명했다.

한편 권 의원은 이날 국민의힘 의원들이 참여하는 텔레그램 단체 대화방에 “이유 여하를 불문하고 제 잘못이다. 저의 불찰과 잘못을 깊이 반성하고 사과드린다”는 입장을 게시했다.

당 노조 측도 비판에 나섰다. 국민의힘 사무처 노조는 이날 성명문을 통해 “원내대표의 멱살을 잡는 등 당내에서 발생한 폭력적 행위에 깊은 유감을 표한다”며 “치열한 이견과 항의는 있을 수 있으나 물리력을 행사하는 폭력은 어떠한 이유로도 정당화될 수 없다”고 밝혔다.

이어 “상임위 배정에 이견이 있었다면 대화와 당내 절차로 해결했어야 한다”며 “국민의힘에서 상상조차 하기 어려운 행태를 보인 해당 재선의원은 자신의 잘못을 깊이 성찰하고, 열 번이라도 국민과 당원에게 사죄해야 한다”고 촉구했다.