韓 출시 9개월만 스팀 공개…피드백 반영 한국어 포함 6개 언어 지원

[헤럴드경제=차민주 기자] 스마일게이트가 한국형 심리 공포 게임 ‘골목길: 귀흔(The Alley, 이하 골골목길)’를 전 세계 시장에 정식 출시한다.

24일 스마일게이트는 개발사 에이아이엑스랩(AIXLAB), 공동 퍼블리셔 써마이트 게임즈와 함께 한국형 심리 공포 게임 ‘골목길’을 정식 글로벌 출시한다고 밝혔다.

앞서 해당 게임은 지난해 10월 스토브를 통해 국내에 먼저 공개됐다. 이어 글로벌 버전 업데이트를 진행하고, 이날 스팀을 통해 전 세계 이용자에게 공개될 예정이다.

스마일게이트에 따르면 ‘골목길’은 플레이어가 주인공 ‘소연’이 돼, 익숙한 뒷골목이 낯설고 기이한 공간으로 변해버린 상황에 놓이는 1인칭 심리 공포 게임이다. 플레이어에게 주어진 도구는 스마트폰이다. 스마트폰 카메라로 이상한 지점을 촬영해, 그것이 초자연적 흔적인 ‘귀흔’인지, 불길하지만 설명 가능한 ‘허깨비’인지 판단해야 한다.

이용자는 판단 결과를 문자로 무당인 할머니에게 전송해 답을 받아볼 수 있다. 정답을 맞힐수록 진실에 가까워지는 반면, 틀릴수록 귀신이 가까이 다가온다. 총 64개의 이상 현상이 숨겨져 있어, 매 순간 내려지는 판단이 이용자의 생존과 직결된다.

에이아이엑스랩은 ‘진짜 공포는 가장 가까운 곳에 있다’는 생각에서 시작해 익숙한 공간이 갑자기 낯설게 느껴지는 늦은 밤 귀갓길을 ‘골목길’을 통해 담아내려 했다고 강조했다.

게임은 골목과 낯익은 동네 상점, 익숙한 소리 등 한국 골목길의 풍경을 재현하면서도 이 모든 것이 뒤틀리는 과정을 통해 일상에서 비롯되는 공포를 구현했단 설명이다. 특히 이 회사는 귀신의 존재를 감지한 순간부터 이어지는 추격 장면에서 긴장감을 전달할 것으로 기대하고 있다.

이번에 출시되는 ‘골목길’은 글로벌 버전이다. 지난해 10월 국내 출시 이후 축적된 이용자 피드백을 반영해 완성도를 끌어올렸단 방침이다.

구체적으로 레벨 구조를 전면 개편해 반복 플레이에 따른 피로도를 줄였으며, 세이브 지점을 확대해 재도전 부담을 완화했다. 또 퍼즐 난이도와 접근성을 개선했으며, 잠입·추격 시스템에 달리기 기능을 추가하고 귀신의 반응과 형체 표현도 강화했다.

더불어 스토리 모드 클리어 이후 즐길 수 있는 에필로그 모드도 새로 선보였다. 환영·이벤트 연출도 다르게 구성했다.

‘골목길’의 글로벌 버전은 한국어·영어·일본어·중국어 간체와 번체·러시아어 등 6개 언어를 지원한다. 스토브와 스팀을 통해 공개된다.