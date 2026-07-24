업계 최초 인베스팅닷컴 내 계좌개설 서비스 AI 투자정보 서비스에 글로벌 투자정보 결합

[헤럴드경제=김지윤 기자] 한국투자증권은 글로벌 금융정보 플랫폼 인베스팅닷컴과 제휴를 통해 인베스팅닷컴 내 한국투자증권 계좌개설 연동 서비스를 선보인다고 24일 밝혔다. 이는 국내 증권사 최초다.

이번 서비스 오픈으로 인베스팅닷컴 이용자는 ‘최고의 브로커’ 증권/파생 탭을 통해 한국투자증권 계좌개설 화면으로 바로 이동, 비대면 계좌를 개설할 수 있다.

양사는 투자정보 콘텐츠 분야에서도 협력을 확대할 계획이다. 인베스팅닷컴이 제공하는 글로벌 금융정보에 한국투자증권의 인공지능(AI) 기반 투자정보 콘텐츠를 연계한다. 이를 통해 투자자가 시장과 업종, 개별 종목의 흐름을 보다 쉽게 파악할 수 있는 환경을 구축한다.

특히 국내외 증시의 주요 움직임과 배경을 실시간으로 요약하는 ‘지금 시장은?’, 업종별 등락과 자금 흐름을 분석하는 ‘지금 섹터는?’, 개별 기업의 주요 이슈와 핵심 데이터를 정리해 제공하는 ‘지금 종목은?’ 등 한국투자증권이 현재 운영하고 있는 AI 투자정보 서비스에 글로벌 투자정보를 결합하게 된다.

서비스 오픈을 기념한 고객 이벤트도 진행한다. 인베스팅닷컴을 통해 생애 최초로 한국투자증권 계좌를 개설한 고객에게는 KOSPI200 편입 종목 가운데 국내주식 2주를 지급한다. 계좌개설일로부터 최대 180일 동안 국내주식 거래수수료 우대 혜택도 제공한다.

청년 고객을 위한 추가 혜택도 마련했다. 1987년 1월1일 이후 출생한 ‘2030 Youth’ 고객이 인베스팅닷컴을 통해 신규 계좌를 개설하면 국내주식 2주와 거래수수료 우대 혜택에 더해 네이버페이 포인트 5000원을 추가로 받을 수 있다.

한국투자증권은 다양한 플랫폼과의 협업을 확대 중이다. 네이버페이와 제휴를 맺고 풀랫폼 내에서 연금 컨설팅을 받을 수 있는 ‘연금 상담 서비스’를 최근 오픈했다. 젊은 세대 공략을 위해 패션 플랫폼 무신사와는 ‘제5회 한투배틀 실전투자대회’를 개최 중이다.

한국투자증권 관계자는 “이번 제휴를 통해 글로벌 투자정보 확인부터 계좌개설과 주식 거래까지 이어지는 고객의 투자 접근성을 한층 높였다”며 “앞으로도 다양한 글로벌 플랫폼과의 협력을 통해 국내외 주식 투자에 필요한 정보와 서비스를 편리하게 이용할 수 있는 환경을 확대해 나가겠다”고 말했다.