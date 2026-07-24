국립환경과학원, ‘2026년 무공해차 환경인증평가 기초교육 과정’ 운영 무공해차 관련 학과 대학(원)생 대상 24일부터 8월 7일까지 선착순 접수

[헤럴드경제=이태형 기자] 기후에너지환경부 소속 국립환경과학원은 전기·수소차 등 무공해차 환경인증 분야의 전문인력을 양성하기 위해 ‘2026년 무공해차 환경인증평가 기초교육 과정’ 교육 참가자를 24일부터 8월 7일까지 모집한다고 밝혔다.

이번 교육은 총 2차수로 운영되며 1차는 8월 10일부터 14일까지, 2차는 8월 24일부터 28일까지 각각 5일간 한양대학교 무공해차 환경인증평가 전문가 교육센터(서울)와 국립환경과학원(인천)에서 실시된다.

참가 신청은 차수별 접수 기간에 한양대학교 무공해차 환경인증평가 전문가 교육센터 누리집에서 관련 학과 대학생·대학원생을 대상으로 선착순으로 접수하며, 참가비는 전액 무료다.

올해 교육은 무공해차 관련 학과에 재학 중이거나 관심이 있는 대학(원)생들이 무공해차 환경인증의 기본 개념부터 실제 시험, 평가 과정까지 현장에서 직접 경험할 수 있도록 구성됐다.

교육생들은 가상현실(VR) 기술을 활용한 실습으로 실제와 유사한 환경에서 전기차 배터리와 전기모터를 분해·조립하고, 자동차 주행 성능 및 1회 충전 주행거리 인증시험을 직접 체험할 수 있다.

또 독일에 본사를 둔 세계적인 인증기관인 티유브이(TÜV) 라인란드와 연계한 전기차 고전압 안전교육을 수강하며 실무 지식을 습득할 수 있다.

특히 이번 교육과정에는 모빌리티 시스템의 효율성 향상과 친환경성 제고를 위한 ‘데이터 기반 인공지능(AI) 모델 교육’이 신규 도입돼 자동차 분야에 특화된 데이터 분석과 인공지능 기술을 배울 수 있다.

교육과정을 80% 이상 이수한 교육생에게는 국립환경과학원장 명의의 수료증을 발급한다.

이대균 국립환경과학원 기후탄소연구부장은 “이번 교육은 가상현실과 인공지능 기술을 활용해 무공해차 환경인증 과정을 보다 쉽고 효과적으로 배울 수 있도록 준비했다”며 “이번 교육이 무공해차 시대의 전문인력 양성에 도움이 되기를 기대한다”고 말했다.