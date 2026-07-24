농촌진흥청·경상국립대와 MOU…나노셀룰로오스 적용 친환경 농업 소재 개발 과수 꽃눈 저온 피해 저감 목표…상용화 시 피해율 최대 20% 감소 기대 종이 넘어 바이오·농업 신소재로 사업 확대…펄프 고부가가치 전략 강화

[헤럴드경제=홍석희 기자] 무림P&P가 국내 유일의 천연 생펄프 생산 기술을 앞세워 친환경 농업 소재 시장에 진출한다. 종이와 포장재를 넘어 바이오 신소재에 이어 농업 분야까지 펄프 활용처를 넓히며 고부가가치 사업 확대에 속도를 낸다.

무림P&P는 농촌진흥청 국립원예특작과학원, 경상국립대학교와 천연 펄프 기반 셀룰로오스를 적용한 친환경 동결보호제 개발을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 24일 밝혔다.

동결보호제는 과수 꽃눈 표면에 보호막을 형성해 저온 피해를 줄이는 농업용 소재다. 최근 이상기후로 봄철 저온 피해가 반복되면서 과수 농가의 피해가 커지는 가운데 기후변화 대응 기술로 활용 가능성이 주목받고 있다.

이번 제품에는 무림P&P가 생산하는 천연 펄프에서 추출한 나노셀룰로오스(CNF)가 적용된다. 나노셀룰로오스는 셀룰로오스 섬유를 나노미터 크기로 분쇄한 친환경 소재로 단열성과 내구성이 우수해 저온 환경에서도 꽃눈을 보호하는 역할을 할 것으로 기대된다.

무림P&P는 “상용화가 이뤄질 경우 과수 농가의 저온 피해율을 기존 대비 최대 20% 줄일 수 있을 것”이라 전망했다.

세 기관은 연구개발부터 실증, 성능 검증, 양산, 기술 보급까지 이어지는 협력 체계를 구축하기로 했다. 무림P&P는 원료 공급과 제품 개발·양산을 담당하고, 국립원예특작과학원은 과수 농가 실증과 기술 보급을, 경상국립대학교는 성능 검증과 데이터 확보를 맡는다.

이번 협약은 무림P&P가 펄프 기반 신소재 사업을 농업 분야로 확대하는 사례라는 점에서도 의미가 있다. 회사는 그동안 펄프몰드, 종이물티슈, 바이오플라스틱을 비롯해 친환경 페인트와 화장품 보습제 등 펄프 기반 응용 제품 개발을 추진해 왔다. 이번에는 농업용 기능성 소재까지 적용 분야를 넓히며 신성장 동력 확보에 나섰다.

임건 무림 연구소장은 “천연 펄프 기반 셀룰로오스가 기후변화에 대응하는 친환경 농업 소재로까지 활용 범위를 넓히게 됐다”며 “앞으로도 다양한 산업과 연계한 펄프 신소재 개발을 지속해 미래 성장동력을 확보해 나가겠다”고 말했다.