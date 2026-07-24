광화문·홍대 등 플래그십 매장 3곳서 미션형 체험 전국 지역 거점 6곳으로 확대…밀리의서재 협업도

[헤럴드경제=김광우 기자] KT는 새로운 갤럭시 Z 시리즈 출시를 맞아 전국 플래그십 매장과 지역 거점 매장에서 특별 체험공간을 운영한다고 24일 밝혔다.

KT는 KT 온맞이(광화문), KT 애비뉴, 홍대 애드샵 플러스 등 플래그십 스토어 3곳에서 새로운 갤럭시 Z 시리즈의 주요 기능을 활용한 특별 체험공간을 선보인다. 고객은 주요 기능을 직접 체험하고 미션을 수행하면 단계별 리워드를 받을 수 있다.

KT는 제품 전시를 넘어 촬영·편집, 독서, 캐릭터 콘텐츠 등 갤럭시 Z 시리즈의 기능을 일상에서 경험할 수 있도록 체험공간을 구성했다.

체험 공간에서는 갤럭시 Z 플립8의 플렉스 윈도우(Flex Window)를 활용한 미션과 갤럭시 Z 폴드8의 듀얼 레코딩(Dual Recording)과 마이 팬캠(My Fancam) 기능을 이용한 촬영·편집을 경험할 수 있다.

체험을 완료한 고객에게는 파우치, 지비츠, 거치형 키링, 접이식 가방 등 갤럭시 폴더블 제품 경험과 연결한 리워드를 제공한다.

KT는 밀리의서재와 연계한 체험 콘텐츠도 운영한다. 고객은 NFC 카드를 태그해 추천 콘텐츠를 확인하고 갤럭시 Z 폴드8의 화면으로 독서할 수 있다. 광화문 KT 온맞이에서는 밀리의서재와 함께 ‘Z 북토크 @ KT 온맞이’ 프로그램도 운영한다. 갤럭시 Z 폴드8을 활용한 독서 경험과 콘텐츠 활용 사례를 소개할 예정이다.

홍대 애드샵 플러스에서는 1020 고객을 위한 ‘라온(RAON)×미니브(MINIVE)’ 체험존과 포토존을 운영한다. 캐릭터 콘텐츠와 폴더블 체험을 결합해 젊은 고객층이 제품을 더욱 친숙하게 경험할 수 있도록 구성했다.

아울러 수도권과 부산·대구·광주·대전 등 지역 거점 매장까지 시연 행사를 확대해 신제품 체험 기회를 넓혔다.

KT는 플래그십 스토어 외에도 수원 KT위즈파크점, 부산 해운대장산역직영점, 대구 동성로직영점, 광주 다경 치평역점, 대전 텔나라네트웍 둔산점, 인천 송림 신현점 등 지역 거점 매장 6곳에서 시연 프로모션을 진행한다. 고객은 매장 내·외부 시연대를 통해 새로운 갤럭시 Z 시리즈의 주요 기능을 체험할 수 있다.

한편 이번 체험공간은 KT Y아티스트인 그래피티 아티스트 겸 일러스트레이터 신혜미(SEENAEME) 작가와 협업해 조성했다. 체험공간과 기브어웨이에 작가의 캐릭터와 아트워크를 적용해 브랜드 경험을 더했다.

권희근 KT 영업본부장 전무는 “이번 체험공간은 고객들이 갤럭시 신제품의 혁신적인 기능을 직접 경험하고 제품의 가치를 보다 깊이 이해할 수 있도록 기획했다”며 “앞으로도 KT만의 차별화된 체험 마케팅을 통해 고객과의 소통을 강화하고 새로운 고객 경험을 지속해서 제공할 계획”이라고 말했다.