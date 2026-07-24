9월1일부터 전담 인력 중심 대응 체계로 전환 AI기반 당직시스템 도입, 24시간 자동응대 등

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 부산시는 공직사회에서 수십 년간 이어져 온 ‘전 직원 순환당직제’를 전면 폐지하고, 오는 9월 1일부터 전담 인력 중심의 신(新) 당직·재난 대응 체계로 전환한다고 24일 밝혔다.

이번 단행은 1948년 정부 수립 이래 77년간 유지되어 온 공직사회의 전형적인 관행을 깨부수고, 행정의 전문성과 효율성을 극대화하기 위한 것이다.

기존 당직제는 본청 전체 공무원이 순번제로 야간 및 휴일 당직 근무를 수행해 왔다. 하지만 이로 인한 업무 피로도 누적과 다음날 대체휴무에 따른 본연의 행정 업무 공백 문제가 지속해서 제기돼 왔다. 이에 시는 단순 대기성 당직 근무를 전면 폐지해 공무원이 본연의 업무에 집중할 수 있는 환경을 조성하기로 했다.

대신 재난상황실에 전담 인력을 증원 배치해 당직·재난 업무의 연속성과 대응 역량을 한층 끌어올릴 방침이다. 아울러 스마트 관제 시스템과 연계해 야간 및 휴일 긴급 상황 발생 시 더욱 신속하고 체계적인 초동 조치가 가능하도록 할 계획이다.

이와 함께 인공지능(AI) 기반 당직시스템도 도입할 예정이다. AI가 단순·반복 민원과 타 기관 안내가 필요한 민원을 24시간 자동 응대함으로써, 재난상황실에서는 재해·재난과 사건·사고에 대한 실시간 모니터링에 더 집중할 수 있게 된다.

시는 이번 개편을 통해 당직 후 대체휴무로 인한 업무 차질을 최소화해 민원 처리 속도 및 대시민 서비스 만족도를 높이는 한편 불필요한 예산 절감과 조직 운용의 효율성을 확보할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

전재수 시장은 “공무원이 형식적인 당직 소모전에서 벗어나 시민을 위한 본연의 업무와 혁신 행정에 몰입할 수 있도록 일하는 조직 문화를 만들어 가겠다”고 전했다.