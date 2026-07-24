‘지방소멸극복 아이디어 솔버톤’ 참여 일환

[헤럴드경제=한영대 기자] SK케미칼은 폐현수막 수거·집결부터 전처리와 자원화까지 연결하는 전국 단위 공급망 구축 아이디어를 공개 모집한다고 24일 밝혔다. 모집 기간은 다음 달 3일까지다.

이번 공개 모집은 SK케미칼이 행정안전부, 대한상공회의소가 추진하는 ‘2026 지방소멸극복 아이디어 솔버톤’에 참여하면서 이뤄졌다. 지방소멸극복 아이디어 솔버톤은 정부와 기업, 지역사회가 협력해 지역 문제 해결 방안을 발굴하고 사업화를 지원하는 프로그램이다.

이번 공모는 지역 사회에서 발생하는 폐현수막을 기반으로 순환경제 체계 구축에 필요한 협업 설루션을 도출하고 협력 파트너를 발굴하기 위해 마련됐다. 기존 현수막 관련 사업자와 재활용 사업자를 비롯해 사회연대경제조직, 스타트업, 기관·단체 등 다양한 주체가 참여할 수 있다.

우수 아이디어에는 대한상공회의소 회장상과 상금 100만원이 수여된다. SK케미칼은 수상 여부와 관계 없이 제출된 모든 제안을 면밀히 검토, 사업성과 실행 가능성을 갖춘 제안에 대해 사업 협력 방안을 모색할 계획이다.

SK케미칼은 이번 공모를 통해 각 지역 특성을 반영한 폐현수막의 안정적 회수 및 자원화 인프라를 구축할 계획이다. 이를 통해 폐현수막을 원료로 화학적 재활용 공정을 거쳐 재활용 페트(PET) 소재인 스카이펫 씨알(SKYPET CR)을 생산하고, 이를 다시 현수막 제작에 활용하는 자원순환 체계를 구축할 예정이다.

안재현 SK케미칼 사장은 “폐현수막을 다시 폐현수막으로 사용하는 순환경제 모델 구축은 개별 기업의 기술과 솔루션만으로는 완성될 수 없는 사업”이라며 “지역 사회와 각 지역 강소기업, 재활용 분야 전문을 보유한 사업자, 사회적경제조직 등 다양한 이해관계자와 긴밀히 연대해 각 지역 사회 특성을 반영한 자원순환 체계를 구축해 나가겠다”고 말했다.

한편, SK케미칼은 중국 광동성 산터우에 화학적 재활용 생산 법인을 설립한 바 있다. 이를 통해 폐현수막을 비롯한 섬유 기반 폐기물의 자원화 기술 검증 및 사업화를 진행하고 있다.