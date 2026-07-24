조건휘 “아내와 함께” 김가영 “출전 때 탑승”

[헤럴드경제=조용직 기자] 프로당구 시즌 개막전 우승자 조건휘(웰컴저축은행)와 김가영(하나카드)이 중형 전기 SUV ‘폴스타 4’ 1년 이용권을 받았다.

우리금융캐피탈은 지난 22일 서울 강남구 우리금융캐피탈 본사에서 프로당구 2026-2027시즌 개막 투어 우리금융캐피탈 PBA-LPBA 챔피언십 우승자인 조건휘와 김가영에게 폴스타 4 차량을 직접 인도하며 1년 이용권 전달을 완료했다고 밝혔다.

우리금융캐피탈은 지난 5월 열린 시즌 개막전에서 우승 부상으로 ‘폴스타 4’ 1년 이용권을 지급하기로 했다. 해당 투어에서 LPBA 김가영은 김민아(NH농협카드)를 세트스코어 4:2로 제압하고 통산 19번째 우승을 달성했으며, PBA에서는 조건휘가 조재호(NH농협카드)를 세트스코어 4:3으로 꺾고 통산 3번째 우승을 차지했다.

폴스타 4는 스웨덴 프리미엄 전기차 브랜드 폴스타의 전기 중형 SUV로, 세련된 디자인과 뛰어난 주행 성능을 갖춘 대표 모델이다.

폴스타 4 1년 이용권을 받은 조건휘는 “우승으로 이런 부상까지 받게 되어 너무 기쁘다. 이렇게 좋은 혜택을 주신 우리금융캐피탈 측에 감사하다”면서 “아내와 함께 차량을 이용하도록 하겠다”고 소감을 전했다. 김가영도 “전기차는 처음이다. 디자인도 예쁘고 연비도 좋아서 마음에 든다. 앞으로 PBA 경기장에 갈 때 폴스타 4를 타고 나서려고 한다”고 말했다.