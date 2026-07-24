신세계免 온라인 판매 시작…11월까지 명동점 팝업도

[헤럴드경제=강승연 기자] 에이피알의 대표 뷰티 브랜드 메디큐브는 아이브 멤버 장원영과 협업한 브랜드 포에버체리의 ‘리본 체리 글래스 헤어브러시(사진)’를 국내에도 선보인다고 24일 밝혔다.

해당 제품은 지난 20일부터 신세계면세점 온라인몰을 통해 판매를 시작했다. 이날부터 11월 30일까지는 신세계면세점 명동점에서 오프라인 팝업도 운영한다.

이 제품은 장원영의 시그니처 리본과 체리 모티브를 반영한 포에버체리 컬렉션의 대표 상품이다. 에이피알이 독자 개발한 4중 브러시 모를 적용했으며, 체리를 연상시키는 디자인으로 완성했다.

지난 5월 일본 시장에 처음 출시된 이후 일본과 해외 B2B(기업간거래) 시장을 중심으로 판매를 확대해왔다. 이어 이달 초에는 중국 주요 이커머스 채널에도 입점하며 판매 지역을 확대했다.

앞서 메디큐브는 지난달 롯데백화점 에비뉴엘 잠실점 팝업을 통해 하루 300개 한정 수량으로 선보여 전량 소진시킨 바 있다.

이번 신세계면세점 팝업은 체리를 모티브로 한 공간으로 조성돼 ‘포에버체리 리본 체리 글래스 헤어브러시’를 직접 체험할 수 있도록 운영된다. 메디큐브 에이지알(AGE-R) 뷰티 디바이스도 체험할 수 있다.

에이피알 관계자는 “일본과 국내 팝업 등을 통해 글로벌 소비자 반응을 확인한 제품”이라며 “신세계면세점 입점을 계기로 국내외 고객과의 접점을 확대하고 글로벌 유통 채널을 지속적으로 확대해 나갈 계획”이라고 말했다.