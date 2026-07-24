[헤럴드경제(포항)=김병진 기자]경북도는 23일 경북도 동부청사에서 북극항로 시대에 대비한 영일만항 특화항만 발전전략을 구체화하기 위해 ‘경북도 북극항로추진협의회를 개최했다.

이날 협의회는 김인현 위원장을 비롯해 경북도 최영숙 환동해지역본부장, 포항시 성용우 해양수산국장 등 정부와 학계, 연구기관, 산업계를 아우르는 전문가 20명이 참석했다.

회의는 김인현 고려대 법학전문대학원 명예교수의 ‘북극항로특별법 제정의 의의와 경북의 대응방안’ 발표를 시작으로 경북도의 북극항로 주요사업 보고가 진행됐다.

이어 해운, 항만물류, 에너지, 법률 등 다양한 분야의 전문가들이 영일만항의 북극항로 특화 방안과 정부 정책 연계 항만 및 산업 육성 전략에 대한 토론을 이어갔다.

경북도에서는 북극항로 시대 대비 주요 사업으로 ‘포항영일만항 북극항로 특화항만 구상 용역’과 ‘북극항로 대비 AI기반 극지해양기술 개발 및 산업생태계 조성 용역’의 추진 현황을 보고했다.

회의에 참석한 전문가들은 정부의 지역별 거점항만 조성 전략과 남부 해양수도권 육성 방향에 발맞춰 영일만항의 기능과 역할을 명확히 정립하고 국가 정책과 연계한 단계별 추진 전략을 마련해야 한다고 제안했다.

‘경북도 북극항로추진협의회’는 북극항로에 선제적으로 대응하기 위해 지난해 9월 출범했다.

협의회에는 경북도와 포항시를 비롯해 포항지방해양수산청, 한국해양진흥공사, 고려대, 포스텍, 한국해양대, 영일만항 물류기업 등 관계기관과 산·학·연 전문가 20여명이 참여하고 있다.

경북도 최영숙 환동해지역본부장은 “북극항로가 동북아 해상물류의 새로운 성장축으로 부상하고 있는 만큼 정부 정책과 긴밀히 연계한 선제적 대응이 무엇보다 중요하다”며 “전문가들과 지속적인 협력을 통해 경북도가 보유한 강점과 역량을 적극 활용해 영일만항이 북극항로 거점항만으로 도약할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.