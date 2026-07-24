도봉구 지역 중소기업 3~5곳 선정...해외 구매자 상담·기업 전시 지원

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 도봉구(구청장 김동욱)가 오는 9월 인천 송도에서 개최되는 ‘제24차 세계한상대회’에 참가할 지역 내 중소기업을 모집한다.

세계한상대회는 재외동포 경제인과 국내외 구매자가 한자리에 모이는 글로벌 비즈니스 행사다.

올해는 9월 28일부터 30일까지 인천 송도 컨벤시아에서 열린다. 행사 기간에는 기업 전시회, 해외 구매자 초청 수출 상담회, 투자유치설명회 등 다양한 프로그램이 운영된다.

구는 이번 세계한상대회를 지역 기업의 수출 판로를 확대할 기회로 보고 있다. 구 관계자는 “참가 업체에 기업전시회 참가 부스 비용을 비롯해 해외 구매자 상담, 홍보물 제작 등을 지원할 계획”이라고 말했다.

모집 대상은 도봉구에 본사 또는 사업장을 둔 중소기업이며, 모집 기간은 8월 7일까지다. 참가를 희망하는 업체는 도봉구 누리집 고시·공고에서 신청서를 내려받아 전자우편으로 제출하면 된다.

구는 서류심사를 거쳐 3~5개 업체를 선정할 예정이다.

김동욱 도봉구청장은 “세계한상대회는 지역 기업이 해외 구매자와 직접 만나 우수한 제품을 알리고 새로운 판로를 개척할 수 있는 좋은 기회”라며 “앞으로도 지역 기업의 해외시장 진출과 수출 경쟁력 강화를 위해 실효성 있는 지원을 계속 해나가겠다”고 말했다.