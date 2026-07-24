[헤럴드경제=김진 기자] 이마트가 해외 유명 메뉴를 직소싱한 상품 라인업을 강화한다. 이탈리아 마르게리타 피자, 태국 팟타이에 이어 독일 베이커리 브랜드 ‘디치(Ditsch)’의 프레첼을 전국 트레이더스 매장에서 판매한다고 24일 밝혔다.

1919년 설립된 디치는 독일 전역에서 만날 수 있는 유명 브랜드다. 이번에 선보이는 제품은 ‘소금버터 프레첼 스틱(10입)’이다. 정통 레시피에 소금버터(14.5%)를 더해 깊은 맛을 낸다. 두 시간 동안 상온에 꺼내두면 자연 해동돼 쫄깃한 식감을 즐길 수 있다.

상품은 전국 트레이더스 매장과 SSG닷컴에서 판매된다. 오는 8월 2일까지 삼성카드로 결제하면 2000원 할인을 적용받을 수 있다. 트레이더스 클럽 회원은 매장에서 현금처럼 쓸 수 있는 TR 캐시를 500원 적립할 수 있다.

이번 제품은 올해 4월과 5월 각각 출시한 이탈리아 맛집 ‘다미켈레’ 피자, 태국 방콕 ‘팁사마이’ 팟타이 3종의 뒤를 잇는 직소싱 상품이다. 이마트는 점차 세계화되는 소비자 입맛에 맞춰 해외 유명 레스토랑 메뉴를 상품화해 선보이고 있다. 다미켈레 피자는 출시 이후 9000여개 판매됐다. 팁사마이 팟타이 3종은 1만2000여개 판매됐다.

박종환 이마트 해외소싱담당은 “앞으로도 검증된 해외 인기 맛집을 지속해서 발굴해 나갈 것”이라고 말했다.