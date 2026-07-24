그림문자(픽토그램)로 누구나 쉽게 분리배출 항목 한눈에 확인 7월 제작 물량부터 순차 공급...기존 종량제봉투도 그대로 사용 가능

[헤럴드경제=박종일 선임기자]금천구(구청장 최기찬)는 지역주민 누구나 생활폐기물 분리배출을 쉽게 이해하고 실천할 수 있도록 종량제봉투 디자인을 전면 개선한다.

새 디자인은 생활폐기물 혼합배출 금지 문구와 종량제봉투에 담을 수 없는 품목을 알기 쉽게 그림으로 표기했다. 기존 종량제봉투는 글자 위주로 구성돼 분리배출 방법 전달에 한계가 있었으나, 누구나 한눈에 이해할 수 있도록 그림문자(픽토그램)를 사용한 것이 특징이다.

이에 구는 개선된 디자인이 생활폐기물 혼합배출을 예방하고 올바른 분리배출을 실천할 수 있을 것이라고 기대했다.

바뀐 디자인은 7월부터 제작되는 생활용·음식물용·재사용 종량제봉투(14종)에 적용되고 있다. 구는 종량제봉투 지정판매소를 통해 순차적으로 공급하고 있다고 설명했다.

기존에 판매되거나 보관 중인 종량제봉투는 별도의 교환 없이 그대로 사용할 수 있다.

구는 생활 속에서 생활폐기물 분리배출 실천에 도움이 되도록 금천 분리배출 능력고사 등을 통해 관련 정보를 알기 쉽게 제공하고 있다고 밝혔다. 앞으로도 생활폐기물 분리배출에 대해 쉽게 이해하고 참여할 수 있도록 관련 정책을 지속적으로 이어갈 방침이다.

최기찬 금천구청장은 “수도권 생활폐기물 직매립 금지 시행에 따라 재활용 가능 자원의 분리배출이 무엇보다 중요하다”며 “지역주민들이 올바른 분리배출을 실천하고 이를 확산할 수 있도록 적극적으로 지원하겠다”고 말했다.