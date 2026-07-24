23일 강북중·송천초 찾아 시설물 설치 상태 및 전기·배수·수질관리 시스템 점검

[헤럴드경제=박종일 선임기자]정창수 서울 강북구청장이 여름방학 맞이 물놀이장 개장을 하루 앞둔 23일 현장을 직접 찾아 시설물 안전관리 상태를 최종 점검하고 관계자들에게 철저한 안전 대책을 당부했다.

이날 정 구청장은 강북중과 서울송천초등학교 운동장에 조성된 물놀이장을 차례로 둘러보며, 심의 보완사항들이 현장에 제대로 반영되었는지 꼼꼼히 챙겼다.

특히 슬라이드 구조물 안전 상태와 전기·배수 시스템, 수질 관리 체계를 점검하고, 차양막, 에어쿨존, 선풍기 등 폭염 대응 시설물이 견고하게 설치됐는지 세심히 살폈다.

정창수 강북구청장은 현장 관계자들에게 “어린이와 청소년들이 안심하고 물놀이를 즐길 수 있도록 전기 시설물 점검을 철저히 하고, 깨끗하고 쾌적한 수질 유지에 만전을 기해달라”고 말했다.

이어 “아이들이 넘어지거나 다치는 일이 없도록 매일 개장 전 현장을 세심히 체크해야 한다”며 “폭염 속에서 고생하는 안전요원들이 충분한 휴식과 수분을 섭취할 수 있도록 근무 환경도 각별히 챙겨달라”고 강조했다.

강북구는 어린이와 청소년들이 도심 속에서 시원한 여름을 보낼 수 있도록 7월 24일부터 8월 2일까지 서울송천초등학교 운동장에서 ‘쿨~한 스쿨 어린이 물놀이장’을, 강북중학교 운동장에서 ‘핫~한 스쿨 청소년 물놀이장’을 각각 운영한다.