수위 자동 감지와 관계기관 공동 대응으로 집중호우 대응체계 강화...재난 대응 장비 보관 기능과 비상벨을 갖춰 현장 대응력 강화

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 성북구(구청장 이승로)가 지난해 석계역 하부도로 침수 피해를 계기로 침수취약지역 10곳에 ‘동네거점 스마트 재난 대응 시스템’을 구축하고 여름철 집중호우 대응체계를 강화했다.

이번 사업은 지난해 8월 석계역 하부도로 침수 당시 이승로 성북구청장이 관계 부서와 현장을 찾아 침수 피해 예방을 위한 특별대책 마련을 주문한 데 이어, 올해 저지대 재개발지역인 장위3구역 등 침수취약지역에 대한 대응을 강화하기 위해 추진됐다.

성북구는 석계역 하부도로와 장위3구역을 비롯한 침수취약지역 10곳에 전국 최초로 자체 개발한 ‘동네거점 스마트 재난 대응 시스템’ 설치를 완료했다.

이 시스템은 노면 수위를 자동으로 감지해 성북구청과 소방, 경찰 등 풍수해 관계기관에 재난 상황을 즉시 전파하며, 특히 심야 시간대 기습적인 극한 강우에도 관계기관이 골든타임 내 공동 대응할 수 있도록 개발됐다.

또 시스템은 여름철 풍수해와 겨울철 제설 등 계절별 재난 대응 장비 보관함으로도 활용할 수 있어 재난 대응 장비를 연중 전진 배치할 수 있으며, 비상벨 기능도 함께 갖춰 재난 예방과 범죄 예방에도 활용할 수 있다.

이승로 성북구청장은 “기후변화로 예측하기 어려운 집중호우가 잦아지는 만큼 재난은 예방과 신속한 대응이 무엇보다 중요하다”며 “앞으로도 현장 중심의 재난 대응체계를 강화해 구민의 생명과 재산을 지키는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.