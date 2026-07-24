[헤럴드경제(칠곡)=김병진 기자]경북 칠곡군은 유니세프 한국위원회로부터 ‘아동친화도시’ 인증을 갱신받으며 아동의 권리를 존중하고 성장을 지원하는 지자체로서의 정책 성과를 인정 받았다고 24일 밝혔다.

이번 아동친화도시 재인증은 최초 인증 이후 지속 추진해 온 아동친화 정책의 실효성과 민관 협력체계 구축, 아동 참여 기반의 행정 성과를 종합 평가한 결과다.

그동안 칠곡군은 아동참여위원회와 아동권리 옴부즈퍼슨 운영, 아동권리교육 등을 통해 아동이 정책 주체로 참여하는 기반을 마련했다.

또 놀이·안전·복지·교육 등 일상 분야에서의 권리 증진 사업과 실태조사를 진행하고 추진위원회 및 실무추진단을 운영하며 아동의 의견이 행정 전반에 반영되도록 노력해 왔다.

향후 칠곡군은 4개년 추진계획을 바탕으로 아동의 참여권을 더욱 확대하고 놀이·문화·안전·복지 등 체감형 정책을 발굴해 아동이 차별 없이 존중받는 환경을 조성할 방침이다.

김재욱 칠곡군수는 “이번 인증 갱신은 아동과 군민, 학교, 지역사회가 함께 만들어낸 성과”라며 “모든 아동이 안전하고 건강하게 성장하며 자유롭게 의견을 펼칠 수 있는 아동친화도시를 만들기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.