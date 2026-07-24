오스코텍 “창업 이래 지켜온 R&D 중심 경영 일관되게 유지” 레이저티닙·아델-Y01 이어 차세대 파이프라인 개발 지속

[헤럴드경제=최은지 기자] 차세대 혁신 신약 개발 기업 오스코텍은 창업주 고(故) 김정근 전 회장의 상속 절차가 마무리됨에 따라 상속인 김성연 씨 및 특별관계자 등이 회사의 최대주주가 됐다고 23일 공시했다. 김성연 씨 외 특별관계자가 보유한 지분율은 12.45%(3825만8176주)다.

오스코텍은 이번 최대주주 변경이 단순 상속에 따른 것으로, 창업 이래 지켜온 신약 연구개발(R&D) 중심의 장기적 관점 경영 기조를 일관되게 이어갈 방침이다.

김성연 씨는 “선친께서 평생을 바쳐 일궈온 신약 개발의 가치와 유지를 잇는 것을 무엇보다 중요하게 생각한다”며 “회사가 안정적으로 지속 성장하고 대한민국 바이오가 글로벌 무대에서 더 큰 가치를 인정받는 데 기여할 수 있도록 노력하겠다”고 전했다.

오스코텍은 레이저티닙, 아델-Y01, 세비도플레닙 등 잇따른 글로벌 기술이전(L/O) 성과를 축적해 온 바이오 기업이다. 지난 2018년 폐암 치료제 레이저티닙(유한양행·존슨앤드존슨)을 시작으로 2025년 알츠하이머 치료제 후보물질 아델-Y01(사노피), 2026년 자가면역질환 치료제 후보물질 세비도플레닙(아지오스)까지 총 세 건의 글로벌 기술수출을 성사시킨 바 있다.

회사 관계자는 “이번 최대주주 변경은 R&D 중심 경영이 흔들림 없이 이어진다는 의미”라며 “모든 주주와 이해관계자의 가치를 높이기 위한 책임 경영을 지속하겠다”고 강조했다.

오스코텍은 축적된 R&D 역량을 바탕으로 신장 섬유화 억제제 개발 프로젝트(OCT-648) 및 항내성항암제(OCT-598) 등 차세대 파이프라인을 중심으로 성장을 이어갈 계획이다.