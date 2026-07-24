민선 9기 핵심 과제…“단순 인허가권자 역할 넘어, 사업 초기 단계부터 현장 밀착 지원” 세무사, 건축 전문가 등 외부 전문가 참여…현장지원‧전문지원 2개 분과 운영 여의도 시범‧공작, 영등포1-11, 당산1구역 등 하반기 주요 정비사업 추진 박차

[헤럴드경제=박종일 선임기자]영등포구(구청장 조유진)가 재개발·재건축 정비사업의 갈등과 사업 지연 요인을 조기에 해소하고 추진 속도를 높이기 위해 ‘재개발‧재건축 신속추진지원단’을 구성해 본격 운영에 들어간다.

영등포구는 지역 내 재개발‧재건축 사업장이 107곳에 달하는 서울시 대표 정비사업 밀집 지역이다. 민선 9기 핵심 과제로 ‘주거 정비사업의 신속한 추진’을 내세운 구는 사업 초기부터 모든 진행 과정에 현장 밀착 지원을 강화해 불필요한 지연을 줄이고 정비사업의 속도를 높여가고 있다.

최근 정비사업은 대규모 사업 특성과 복잡한 이해관계로 인해 조합 내부 갈등과 인‧허가 협의 지연으로 장기화되는 사례가 적지 않다. 이에 구는 단순한 인허가권자 역할을 넘어 사업 초기 단계부터 적극 개입해 갈등을 조정하고 현장을 지원하는 전담 조직을 마련했다. 이를 통해 정비사업 지연 요인을 사전에 관리하고 원활한 사업 진행을 뒷받침한다는 계획이다.

새로 출범한 ‘재개발‧재건축 신속추진지원단’은 외부 전문가와 구청 담당 부서, 이해관계자가 함께 참여하는 현장 중심의 협업 체계다. 구역별 밀착 지원을 담당하는 ‘현장지원 분과’와 세무‧회계‧법률 전문 자문을 맡는 ‘전문지원 분과’로 구성된다.

‘현장지원 분과’는 도시, 건축, 정비사업 분야 전문가로 구성되며, 구역별 전담 전문가가 격주 단위로 현장을 찾아 사업 지연 요인을 점검하고 조합 내외 갈등에 대한 상담과 중재를 지원한다. ‘전문지원 분과’는 세무사, 회계사, 변호사, 행정사 등 분야별 전문가가 참여해 조합 실태 점검, 회계감사, 예산 관련 민원 등 전문적인 검토가 필요한 사안에 대해 심층 자문을 제공한다.

지원단 운영의 실효성을 높이기 위해 ‘신속추진 점검회의(TF)’도 함께 운영한다. 두 분과와 구청 관련 부서가 참여해 갈등이 심화된 사업장별 원인을 분석하고 맞춤형 해결 방안을 마련하는 등 추진 상황을 점검한다.

또, 매월 점검회의와 분기별 구청장 주재 간담회를 통해 주요 사업의 추진 상황을 지속적으로 관리하며 지원체계를 강화할 계획이다.

아울러 구는 향후 정비사업에 관심 있는 구민과 담당 공무원을 대상으로 전문가 초빙 심화 교육을 실시한다. 이를 통해 정비사업에 대한 이해도를 높여 구민의 합리적인 의사결정을 돕고, 담당 공무원의 전문성을 한층 강화할 계획이다. 구청 누리집 내 정비사업 정보도 전면 개편해 사업 추진 현황을 보다 투명하게 공개하고, 기존 재개발‧재건축 상담센터 2개소의 기능을 강화해 찾아가는 교육과 맞춤형 상담을 확대할 예정이다.

이 같은 행정 지원에 힘입어 관내 주요 정비사업도 올 하반기부터 본격적인 추진에 속도를 낼 전망이다.

여의도 시범아파트와 공작아파트는 사업시행계획인가를 앞두고 있으며, 영등포1-11구역, 신길제2구역, 신길13구역, 여의도 한양아파트 등은 관리처분계획인가 단계에 진입한다. 신길2 도심공공주택 복합지구는 이주를 시작할 예정이며, 여의도 수정아파트와 신속통합기획 방식으로 추진한 당산1구역, 대림1구역도 올해 하반기 조합설립인가를 목표로 사업을 추진한다.

조유진 영등포구청장은 “정비사업은 무엇보다 속도가 중요하다”며 “사업을 지연시키는 갈등과 불필요한 시간 낭비를 줄이고, 사업이 더욱 신속하게 진행될 수 있도록 초기 단계부터 적극 지원해 구민이 체감하는 주거환경 개선을 앞당기는 데 최선을 다하겠다”고 전했다.