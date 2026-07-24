[헤럴드경제(춘천)=함영훈 기자] 기상청은 24일 강원특별자치도 강릉 평지, 동해 평지와 산지, 삼척 평지와 산지 등 5곳에 폭염경보가 발효된 상태라고 밝혔다.

기상청은 철원에 발령했던 호우주의보를 이날 오전 6시를 기해 해제했다.