아동·청소년 대상 무료 불소바니쉬 도포 선착순 100명 구강 홍보물품 증정도

[헤럴드경제=박병국 기자]서울 관악구(구청장 박준희)가 전 구민을 대상으로 ‘불소활용 구강보건사업’을 추진한다고 23일 밝혔다.

치아 표면에 불소를 도포하거나 불소용액으로 양치하는 것은 치아를 튼튼하게 하고 충치 및 치주질환을 예방하는 대표적인 예방 중심의 구강관리 방법이다. 이에 구는 연령별 맞춤형 불소 사업을 통해 구민들의 자가 구강관리 능력을 높이고 구강건강 증진에 동참하도록 유도할 방침이다.

우선 48개월 영유아부터 15세 아동·청소년을 대상으로 ‘무료 불소 바니쉬 도포 사업’을 연중 실시하고 있으며, 인당 연 1회 참여 가능하다.

구는 여름방학 기간에 보건소를 방문해 불소도포를 받는 아동 100명에게는 올바른 양치 습관을 돕는 구강관리 홍보물품을 선착순으로 증정한다.

이와함께 구는 올해부터 7세 이상 구민을 대상으로 ‘불소용액 양치사업’을 매 분기 시행해 자가 구강관리 능력 향상을 돕고 있다. 주 1회 가정에서 불소용액으로 양치질을 할 수 있도록 보건소에서 불소용액을 지급한다. 3분기 모두 참여한 경우 가족 수대로 칫솔을 제공하는 이벤트도 마련되어 있다.

65세 이상 어르신을 대상으로는 치주질환 예방과 구강기능 유지를 위한 ‘무료 스케일링 및 불소도포 사업’을하고 있다. 이와함께 관내 35세 이상 기초생활수급자 및 차상위계층 등 취약계층을 대상으로한 구간건강사업도 하고 있다. 또한 취약계층을 대상으로 무료로 구강검진과 치주치료, 레진치료를 실시하고 있다.

박준희 구청장은 “아동·청소년기의 구강건강은 평생 건강의 기초가 되며, 전 세대의 구강건강 증진은 건강한 지역사회를 만드는 기반”이라며, “앞으로도 구민들이 체감할 수 있는 예방 중심의 구강보건 서비스를 적극 확대해 구민 모두가 건강한 치아를 유지할 수 있도록 최선을 다하겠다”라고 말했다.